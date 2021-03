Vaccini ai magistrati, dopo le polemiche l’Anm frena: “Nessun ricatto, non chieste priorità per corporazione giudici”

Pubblicità

Parziale marcia indietro del presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, dopo le polemiche innescate dal tenore del documento targato Anm. “Nessuna minaccia di sospensione dell’attività giudiziaria – ha detto Santalucia a RaiNews 24 – l’Associazione non sospende nulla, non ne ha il potere, non ha mai pensato di farlo. Abbiamo rappresentato a chi ha compiti organizzativi di valutare se ruoli stracarichi di procedimenti e udienze affollate possano oggi convivere con il problema drammatico di una recrudescenza del virus”.

“Quella nota – ha poi proseguito – non era una richiesta di vaccinazione prioritaria della corporazione dei magistrati. Abbiamo detto che in un periodo in cui si chiude l’Italia di considerare che l’udienza è un luogo di esposizione a rischio. Salutiamo con favore la notizia della proroga dell’attività emergenziale ma può non essere del tutto soddisfacente. Ci sono settori di attività giudiziaria che continuano in presenza fisica in situazioni logistiche non adeguate”.

Il braccio di ferro

Il braccio di ferro sul funzionamento della giustizia ai tempi del Covid era cominciato domenica. Le prime scintille tra magistrati e governo. Prima il drastico appello dell’Associazione nazionale magistrati, per la quale suscitava “disagio e sconcerto” la decisione di eliminare il comparto di tutti gli operatori dei tribunali “dalle categorie cui offrire il vaccino in via prioritaria”: le toghe avevano quindi rivolto un invito a tutti i dirigenti degli uffici affinché, “senza adeguate tutele sanitarie” e allo scadere delle regole per il processo al tempo della pandemia, venisse “limitata tutta l’attività giudiziaria e sospesa quella non urgente”. Poi, nella tarda serata di domenica, la prima rassicurazione da parte dell’esecutivo di Mario Draghi: nel decreto Covid che arriverà domani, martedì 30, sul tavolo del Consiglio dei ministri, ci sarà anche la proroga fino al 31 luglio delle normative d’emergenza che riguardano i processi. Nessuna corsia già definita, invece, per la profilassi.

giustizia Covid, l’Anm a Draghi: “Non siamo furbetti, ma il vaccino è indispensabile. Priorità per il mondo della giustizia” di Liana Milella 13 Marzo 2021

E dunque, era parso come un aut-aut, e insieme un grido d’allarme, quello lanciato dall’Anm in un documento (nell’aria da settimane) inviato ai vertici degli uffici. Una mossa che ha acceso subito la discussione nel Paese della giustizia-lumaca e degli arretrati già lievitati dopo il primo lockdown, un anno fa. E che aveva ricevuto subito l’assist del sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto. Il quale, a polemica innescata, ha dichiarato a Radio24: “Non vedo nell’allarme lanciato dall’Anm un tentativo di condizionamento quanto, piuttosto, la richiesta responsabile di un approfondimento sui rischi che si corrono nei tribunali italiani: questo vale per i magistrati, per gli avvocati, per il personale di cancelleria così come per i cittadini che si avvalgono del servizio giustizia. D’altra parte, la nostra edilizia giudiziaria molto spesso rende impossibile evitare gli assembramenti”. Il piano vaccinale non è in discussione – ha proseguito -, ma pretendere che non si segnalino criticità mi sembra troppo. Solo ieri, a Bari, ho notizia di due magistrati contagiati, di cui uno membro di un collegio, con conseguenze evidenti su tutti i soggetti che hanno avuto contatti diretti. Situazioni come questa, moltiplicate per i vari uffici sul territorio, non possono non generare preoccupazioni di rallentamenti nell’amministrazione della giustizia, servizio primario con un ruolo nevralgico anche ai fini del Recovery Fund. In tale linea credo sia opportuno provare ad aiutare i capi degli uffici con indicazioni tali da consentire che il diritto alla salute venga tutelato al meglio anche nei luoghi della giustizia”

Nei giorni scorsi la Guardasigilli Marta Cartabia aveva ascoltato i vertici della giunta Anm e si era fatta interprete del disagio mostrato dalle toghe a nome di tutti.

Le toghe: “Vaccinateci o dovremo bloccare l’attività nei tribunali” di Conchita Sannino 28 Marzo 2021

Il documento

Ieri, però, forse in assenza di annunci formali e rassicurazioni ad ampio spettro anche sui tempi delle vaccinazioni, ecco l'”avviso” nero su bianco: adottato all’unanimità, hanno assicurato dalla giunta distrettuale. “Il nuovo Piano strategico vaccinale, modificando le linee guida approvate dal Parlamento nel dicembre 2020, non prevede più tra i gruppi target di popolazione cui offrire il vaccino in via prioritaria, i lavoratori del comparto giustizia”, è una delle premesse del documento. Secondo il sindacato delle toghe, il “governo considera il servizio giustizia con carattere di minore priorità rispetto ad altri servizi essenziali già sottoposti a vaccinazione, tanto da non ritenere doveroso rafforzare le condizioni che ne consentano la prosecuzione senza l’esposizione a pericolo per gli operatori”. Una decisione, proseguiva la nota, che “oltre a destare disagio e sconcerto per la totale sottovalutazione dell’essenziale ed improcrastinabile servizio giustizia – si leggeva ancora – appare in assoluta antitesi con gli obiettivi di riduzione dei tempi dei processi imposti dall’Unione europea e richiamati dalla ministra Cartabia nelle linee programmatiche esposte recentemente al Parlamento. Questo perché – aveva argomentato l’Anm – “l’esclusione del comparto giustizia dalla programmazione vaccinale, specie in un momento di grave recrudescenza dell’emergenza pandemica, imporrà fin da subito il sensibile rallentamento di tutte le attività giudiziarie che devono essere necessariamente svolte in presenza, donde l’inevitabile allungamento dei tempi di definizione dei processi”.

Le toghe hanno rivolto così un appello ai dirigenti degli uffici e chiesto “con la sollecitudine che la gravità del momento richiede”, ad “adottare energiche misure organizzative al fine di rallentare immediatamente tutte le attività”, senza escludere, nei casi estremi, “anche la sospensione dell’attività non urgente”. La drastica misura si riterrebbe necessaria nel caso in cui “dovessero inspiegabilmente mancare interventi normativi, che l’elevato numero di contagi e di vittime tra gli operatori di giustizia impongono”.

Le reazioni

Una mossa che rischia di passare come l’ennesima autodifesa corporativa? “Qui non c’entrano gli interessi della presunta casta – spiega a Repubblica Lilli Arbore, giudice a Trani e componente della giunta Anm – Noi serviamo le istituzioni e rispettiamo la scelta della vaccinazione per fasce di età. Però non si può esporre la collettività al rischio che gli uffici si trasformino in focolai diffusi”. Proprio domenica, per quattro ore, la “piazza coperta” del Tribunale di Napoli si è trasformata in camera ardente per l’ultimo saluto al procuratore della Distrettuale antimafia Luigi Frunzio: 62 anni, vicario del procuratore Gianni Melillo, Frunzio, che non soffriva di altre patologie, è stato stroncato dal Covid dopo tre mesi di estenuante lotta. “Una perdita grave che si aggiunge ad altre, è durissimo il bilancio. Ora c’è bisogno di una posizione netta del governo”, aggiunge Arbore. E Paola Cervo, giudice a Napoli, del Comitato direttivo Anm: “I magistrati non si sono mai sottratti. Vogliamo solo continuare a svolgere il nostro lavoro in sicurezza con avvocati, cancellieri e tutti i lavoratori”. Preoccupazioni che, per il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, meritano “un urgente ed utile approfondimento, che mi impegno a sollecitare. Affinché l’emergenza pandemica, che già si è trasformata in emergenza economica, non diventi anche una catastrofe per l’amministrazione della giustizia”.

La Domenica delle Palme si era chiusa però con una parziale prova di distensione. A sera inoltrata, fonti di via Arenula avevano deciso di rassicurare, chiudendo varchi alla polemica, annunciando che nel decreto Covid sarebbero state estese tutte le tutele già previste fino al prossimo 31 luglio. Ma nessuna parola sui vaccini. Anzi, era arrivata la precisazione che la ministra Cartabia si era già fatta interprete delle richieste avanzate dalle toghe a tutela di tutto il comparto e aveva già confermato che sarebbe arrivata la proroga della normativa d’emergenza.





