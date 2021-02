Vaccini, al via le adesioni per gli over 80 in Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna

Pubblicità

Pubblicità

ROMA – Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna: al via le adesioni al vaccino per gli over 80. E se in Toscana sono iniziate invece le vaccinazioni degli over 80, nel Lazio che le aveva fatte partire già una settimana sono cominciate all’hub dell’aeroporto di Fiumicino le immunizzazioni alle forze dell’ordine e il 18 inizieranno le prenotazioni per sommininistrare i sieri agli operatori della scuola e dell’Università.

In Lombardia dalle 13 chi ha più di 80 anni può dichiarare la propria volontà alla vaccinazione anti-Covid sulla piattaforma messa a disposizione dalla regione. Lunghe liste d’attesa per accedere alla piattaforma con oltre 100mila persone collegate pronte per prenotarsi.

Vaccino anti-Covid in Lombardia, da oggi 15 febbraio si registrano gli over 80: primi vaccinati i ‘supernonni’ centenari di Zita Dazzi 15 Febbraio 2021

Oltre duemila preadesioni in pochi istanti, da parte del personale scolastico, della formazione professionale e dell’università, e già 4mila adesione per gli over 80 caricate dai medici di famiglia. Così sono partite, in Piemonte, le prenotazioni del vaccino contro il Covid-19. Accessibile da questa mattina la app il piemontevaccina.it, in questa fase della campagna può aderire il personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado, e delle università, purché privo di patologie, poiché per le categorie più a rischio sono previsti canali diversi. Possono aderire anche gli over 55, anche se al momento non possono ancora essere vaccinati, visto che le dosi di AstraZeneca, usato per questa categoria in Italia, è al momento validato solo fino ai 55 anni. A differenza del personale scolastico, gli over 80 non devono invece prenotarsi tramite la app, ma contattando il medico di medicina generale per dare la propria pre-adesione. Tocca al medico compilare l’adesione per i propri assistiti, indicando una priorità ‘alta’ o ‘normale’, e chiarendo se il soggetto può recarsi all’appuntamento o deve essere vaccinato al domicilio. Saranno invece le Asl a inviare l’sms o la mail con l’appuntamento. Gli over 80 non trasportabili saranno vaccinati a domicilio.

“Il Piemonte ti vaccina”: subito boom di prenotazioni al portale che consente di avere il siero anti-Covid 15 Febbraio 2021

Sono già circa 15mila gli over 80 che hanno prenotato i vaccini in Emilia Romagna, a poche ore dall’apertura delle prenotazioni. Poco meno della metà delle prenotazioni, circa 7.000, tra bologna e provincia.

Vaccini agli over 85, boom di prenotazioni in Emilia-Romagna. Telefoni in tilt di Rosario di Raimondo 15 Febbraio 2021

I medici di base in Toscana, distribuiti su tutte le province toscane, inaugureranno una nuova fase somministrando una fiala Pfizer (che contiene 6 dosi) ai propri pazienti. Un avvio quasi simbolico per una settimana finalizzata a oliare i meccanismi e perfezionare l’organizzazione in vista di una somministrazione a pieno regime. “Questa prima settimana sarà di rodaggio per condividere il know how, familiarizzare con le procedure e testare la filiera”, spiega l’assessore regionale alla sanità, Simone Bezzini.

Intanto verrà attivato il portale online regionale dove i medici inseriranno i nomi di coloro che vogliono vaccinare. In settimana sono previsti anche momenti informativo-formativi online: ieri si è tenuto un webinar con 840 medici e altri due sono in programma domani e mercoledì, per scambiarsi informazioni e risolvere dubbi sulla procedura. Tra giovedì e venerdì si aggiungeranno un centinaio di dottori per somministrare 600 vaccini. Il numero di medici coinvolti crescerà nelle settimane a venire, così come i vaccini a disposizione di ognuno, in relazione alle dosi disponibili e alle forniture in arrivo. Sono 2.600 i medici di famiglia coinvolti nella campagna vaccinale ma non tutti aderiranno o riusciranno a partecipare in questo mese. Per questo motivo le Asl territoriali sono già state preavvertite e sono pronte a subentrare per garantire capillarità di somministrazione sul territorio regionale. Nel frattempo proseguono le vaccinazioni, sempre con Pfizer e Moderna, rivolte agli operatori sanitari al personale delle Rsa, per i quali è vicino il completamento del secondo giro di richiami. Per tutti coloro che avevano già effettuato la pre-adesione, verranno riaperte domani le prenotazioni sul portale in relazione alle dosi disponibili.

Toscana, vaccino agli over 80 :oggi si parte ma al rallentatore di Michele Bocci 15 Febbraio 2021

Nel Lazio sono iniziate all’hub dell’aeroporto di Fiumicino le vaccinazioni alle forze dell’ordine, “il 18 inizieranno le prenotazioni per le vaccinazioni degli operatori della scuola e dell’Università, saranno via web e scaglionate in tre fasce d’età: 55/45, 35/44 e sotto i 34 anni di età”. Così l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato durante l’inaugurazione del Centro Vaccinazione Anticovid presso l’Auditorium Parco della Musica, a Roma.

Covid Lazio, D’Amato: “Vaccino AstraZeneca fino a 65 anni, Aifa dia l’ok”. Inaugurato hub all’Auditorium 15 Febbraio 2021

Da mercoledì invece in Liguria partiranno le vaccinazioni per gli over 80 che potranno essere prenotate attraverso il portale Prenotovaccino.regione.Liguria.it dalle 23 di lunedì 15 febbraio. Da domani invece sarà attivo il numero verde 800938818, mentre nei prossimi giorni sarà possibile prenotare attraverso gli sportelli Cup. Domani la prenotazione sarà dedicata agli over 90, mercoledì potranno prenotarsi anche agli over 85, dal 18 febbraio potranno prenotarsi tutti i cittadini con più di 80 anni. Al momento della prenotazione della prima dose, verranno comunicati anche data e orario per la somministrazione del richiamo; con la conferma della prenotazione contestualmente alla somministrazione della prima dose. Le Asl intanto stanno organizzando vaccine Day nei piccoli comuni. Gli anziani residenti in questi Comuni non dovranno prenotarsi, così come le persone over80 non deambulanti che saranno contattate dalle asl per il vaccino al domicilio e gli anziani dimessi dagli ospedali per patologie diverse dal Covid (le dimissioni devono essere successive all’avvio della vaccinazione per la loro fascia di età).

Il numero verde CUP 800 098 543 non sarà attivo domani e mercoledì perché tutti gli operatori saranno dedicati alle prenotazioni dei vaccini anti covid per gli over 80. Lo stesso vale per gli sportelli Cup, le farmacie e i medici di medicina generale.

Vaccinazione over80: da giovedì prenotazioni anche in farmacia di Michela Bompani 15 Febbraio 2021





Go to Source

Tweet Share Pinterest