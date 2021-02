Vaccini anti-Covid, Forza Italia: “Palazzo Chigi nomini nuovo coordinatore”. Renzi: “Bene cambio di passo governo”

Mentre il governo si appresta a dare una scossa al piano vaccini, aumentando il numero delle dosi somminitrate ogni giorno, all’interno della maggioranza Forza Italia chiede una svolta. “Serve un cambio di passo per un vero piano vaccinazioni anti #Covid19. Il governo nomini un nuovo coordinatore”, scrive su Twitter il coordinatore nazionale di Fi, Antonio Tajani. Una richiesta che ricalca, in sostanza quella del leader del Carroccio, Matteo Salvini, fin dalla nascita del governo Draghi convinto della necessità di nominare un nuovo responsabile del piano vaccini anti-Covid e sostituire così Domenico Arcuri.

E ora il governo punta a raddoppiare le iniezioni: “Duecentomila al giorno” di Emanuele Lauria 27 Febbraio 2021

In attesa dell’imminente vaccino americano prodotto dalla Johnson&Johnson, il presidente del Consiglio ha predisposto un piano che, grazie all’arrivo a marzo di un numero maggiori di dosi di fiale di Moderna, Pfizer e AstraZeneca, consentirà di somministrare in Italia almeno duecentomila dosi al giorno, puntando così a raggiungere entro settembre l’immunità di gregge. “Palazzo Chigi organizzi una vera campagna coinvolgendo medici, infermieri e farmacisti. Obiettivo 500 mila vaccinazioni al giorno. Si può fare”, esorta Tajani sui social.

E il leader di Italia viva, Matteo Renzi (da ieri al centro delle polemiche per i suoi rapporti con l’Arabia Saudita dopo il caso Khashoggi), su Twitter plaude al nuovo piano del premier: “Giusto chiedere all’Europa più dosi di vaccino ma intanto dovremmo usare quelle che abbiamo. Abbiamo non utilizzato un milione di dosi, solo per mancata organizzazione. Follia! Bravo dunque Draghi che cambia i vertici della protezione civile e impone la svolta”.

Coronavirus, dagli Usa arriva il quarto vaccino. “Solo una dose, sarà la svolta” di Michele Bocci 27 Febbraio 2021

Intanto, il Pd non nasconde la preoccupazione per l’aumento dei contagi per il coronavirus e gli atteggiamenti irresponsabili di chi continua a affollare le piazze e le strade nel weekend. “Non nascondo preoccupazione, quegli assembramenti sono impressionanti – dice la vicepresidente del Pd, Debora Serracchiani a SkyTg24 – Dovremmo mandare un messaggio unico: non siamo fuori dalla pandemia, non succede solo agli anziani ma anche ai giovani e ai giovanissimi. Stiamo rischiando la vita di tante persone e non è giusto”.