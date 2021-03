Vaccini anti-Covid in farmacia: ecco dove, come, quando e chi potrà farli

Pubblicità

Un accordo quadro tra il governo, le Regioni, le Province autonome, Federfarma e Assofarm ha dato il via libera alla somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-Covid. Sono potenzialmente 19 mila le farmacie che potrebbero aderire, in cui lavorano circa 70 mila operatori. A fare da apripista è stata la Liguria, ma è pronto anche il Lazio e da metà aprile il progetto coinvolgerà tutta Italia.

Chi verrà vaccinato?

L’accordo prevede anzitutto che saranno le farmacie ad attivare le prenotazioni e a eseguire i vaccini seguendo i criteri nazionali di priorità per la popolazione e i target di cittadini da vaccinare definiti dalle autorità sanitarie. Dalla vaccinazione in farmacia saranno però escluse le persone con estrema vulnerabilità o chi ha avuto in passato reazioni allergiche gravi. Chi sarà chiamato a vaccinarsi in farmacia dovrà compilare un consenso informato e fornire tutti i dati richiesti oltre a dichiarare di non aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti stretti con persone affette da Covid- 19, non avere febbre superiore a 37.5 gradi né sintomi compatibile con il Covid-19 né, ovviamente, essere positivo a test per Sars-CoV-2. Durante la vaccinazione va indossata la mascherina, vanno igienizzate le mani e bisogna sottoporsi al controllo della temperatura. Con più di 37 e mezzo si torna a casa senza vaccino. Dopo la vaccinazione invece bisognerà fermarsi per 15 minuti in un’area dedicata al monitoraggio di eventuali reazioni.

Da chi si verrà vaccinati?

A somministrare i vaccini ci saranno farmacisti formati per la vaccinazione anti-Covid attraverso un corso di formazione a distanza organizzato dall’Istituto superiore di sanità. I farmacisti-vaccinatori dovranno indossare camici monouso e mascherine Ffp2/Kn95. In Liguria è già partita la campagna in 52 farmacie, il Lazio è pronto a debuttare con mille punti vaccinali.

Dove si verrà vaccinati?

Il protocollo definisce le caratteristiche che devono avere le farmacie per aderire alla campagna: accessi regolamentati con cartelli che indichino chiaramente la capienza massima delle sale, mantenimento di adeguati livelli di filtrazione degli impianti di areazione, un ambiente dedicato alla vaccinazione o separato dal locale di vendita o, in alternativa, a farmacia chiusa o con altre modalità che garantiscono la riservatezza e la sicurezza necessarie, dispenser di gel igienizzante, dotazione di frigoriferi per la conservazione dei vaccini.

Cosa si dovrà fare dopo la vaccinazione?

Nei 15 minuti di sorveglianza vaccinale il farmacista vigilerà sulle condizioni del vaccinato e fornirà un supporto di emergenza in caso di reazione anafilattica dovuta alla vaccinazione, avvisando immediatamente il numero di pronto soccorso 118. In caso di comparsa di orticaria, problema respiratorio o emodinamico il farmacista avviserà immediatamente il 118. Inoltre, se necessario, in caso di grave anafilassi con pericolo di vita, il farmacista potrà somministrare adrenalina intramuscolo, ripetendone l’iniezione dopo 5 minuti. I dati relativi alla vaccinazione verranno poi inseriti nel sistema informatico e il farmacista rilascerà un’attestazione ai cittadini. Se non si verificano eventi avversi i farmacisti fisseranno l’appuntamento per la seconda dose.

Chi distribuirà i vaccini alle farmacie?

Secondo l’Accordo quadro, spetterà alle Aziende sanitarie locali l’onere della distribuzione delle dosi vaccinali alle farmacie aderenti alla campagna.

Alle farmacie cosa verrà riconosciuto?

Alle farmacie, secondo l’Accordo, è riconosciuta una remunerazione pari a 6 euro per ogni vaccinazione.





