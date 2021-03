Vaccini anti Covid in Lombardia, il dg del Welfare: “AstraZeneca anche per gli over 80”. Sindaco di Iseo: “Oggi solo 120 convocati su 800”

“Noi, come altre regioni, stiamo orientando anche AstraZeneca sugli over 80 che non hanno patologie particolari. Lo dice lo stesso Ministero della Salute con una circolare di una settimana fa, che dice che AstraZeneca può essere utilizzato anche a chi ha più di 65 anni”. Lo ha detto il direttore generale del Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi, nel corso di un’audizione alla Commissione Sanità del Consiglio Regionale lombardo.

Una via questa che permetterà di accelerare sulle vaccinazioni degli anziani criticate su più fronti per disservizi e ritardi. Di fatto Pavesi ha ripetuto in commissione quello che anche il commissario Guido Bertolaso aveva riferito mentre era in visita all’hub vaccinale di Codogno. “Ho parlato stamattina con il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, e abbiamo condiviso l’assoluta opportunità e possibilità di vaccinare con AstraZeneca gli over 80”. Bertolaso ha anche aggiunto: “Come sapete la Lombardia, a differenza di altre regioni, ha vaccinato solo con Pfizer e Moderna per quelli che sono a domicilio, mentre potendoci avvalere anche di AstraZeneca come previsto dalla circolare del ministero della Salute credo che potremo incrementare ancora di più la tempistica delle vaccinazioni sugli over 80”.

La circolare del ministero fa riferimento alle evidenze scientifiche che indicano che “anche nei soggetti di età superiore ai 65 anni la somministrazione del vaccino di Astrazeneca è in grado di indurre significativa protezione sia dallo sviluppo della patologia indotta da SARS-CoV-2 sia dalle forme gravi o addirittura fatali di Covid-19”. E aggiunge che questa indicazione “non è da intendersi applicabile ai soggetti identificati come estremamente vulnerabili in ragione di condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici o per patologia concomitante che aumenti considerevolmente il rischio di sviluppare forme fatali di COVID-19 In questi soggetti, si conferma l’indicazione a un uso preferenziale dei vaccini a RNA messaggero”.

Sindaco di Iseo: “Oggi solo 120 convocati su 800”

“Oggi per un problema di convocazioni abbiamo avuto solo 120 persone da vaccinare su un potenziale di 800. Domani invece sono convocate solo 119 persone. Così non può andare. E’ assurdo”. Lo dice Marco Ghitti, sindaco di Iseo, nel Bresciano, dove oggi nel hub del paese è in funzione una sola linea vaccinale su otto. “La sanità lombarda è sempre stata un’eccellenza, ma ora è proprio il caso di dirlo è saltata in aria” commenta il sindaco, che è anche medico di base e geriatra.