Vaccini, Archibugi: ecco perché non riusciamo a usare risorse pubbliche per ricerca e produzione

In Occidente i vaccini anti-Covid sono un affare privato: privati quasi tutti i laboratori di ricerca che li hanno messi a punto, privati gli stabilimenti che sfornano le milioni di dosi necessarie. E il settore pubblico? “Nonostante le potenti infrastrutture di università prestigiose, non è riuscito a trovare un vaccino efficace”, ammette Daniele Archibugi, professore alla University of London, che da anni studia la politica della ricerca al Cnr, di cui è cui dirigente. “Tra le tante lezioni che ha impartito la pandemia, ce ne sono tre anche per la scienza pubblica: occorre aumentare la reattività del settore pubblico, riducendo i costi e i tempi amministrativi; aumentare le collaborazioni virtuose tra pubblico e privato, non costringendo il pubblico a fare l’ancella delle imprese; creare le capacità che rendano un Paese autonomo, anche in campo medico e farmaceutico”.

Professor Archibugi, ma perché nessun vaccino occidentale è stato ideato in un laboratorio pubblico, fatta eccezione per l’Oxford-AstraZeneca?

“Si può dire che dipende dai soldi: una impresa come la Pfizer investe ogni anno 7,7 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo, un bilancio che da solo è pari a la metà del Progetto Comunitario Horizon 2020. Ma non si può dare la colpa solo alla mancanza di finanziamenti: in alcuni campi, il settore pubblico riesce ad avere risultati sorprendenti, come ha dimostrato il recente atterraggio di Perseverance su Marte”.

E allora? Cos’altro manca?

“Il problema è che la capacità di reazione del settore pubblico ad eventi inattesi è purtroppo troppo lenta, e richiede molto tempo affinché la comunità accademica sia capace e disposta a dirottare le proprie capacità su altre urgenze”.

Dunque università e centri di ricerca pubblici hanno sostanzialmente fallito?

“No, non è corretto parlare di fallimento. Tutto sommato, se i vaccini sono arrivati in tempi record è per il fiume di denaro pubblico che è stato stanziato: solo gli Stati Uniti hanno investito nell’impresa 12 miliardi di dollari. Il problema è che tutti questi soldi sono andati a imprese private. Ma oltre ai soldi c’è un altro ingrediente pubblico in questa vicenda: la maggior parte dei ricercatori che hanno lavorato ai vaccini si sono certamente formati nelle università pubbliche occidentali. Quindi, da una parte abbiamo le grandi imprese che si sono lanciate nella gara per trovare per prime un vaccino sicuro, efficace, gestibile ed economico, e si sono tutte basate su decenni di conoscenze fornite dalle università e dai centri di ricerca statali. Dall’altra, le infrastrutture pubbliche che si sono fermate spesso nel momento decisivo, per difficoltà a reperire finanziamenti e autorizzazioni che avrebbero consentito loro di raggiungere il traguardo”.

È solo una questione di burocrazia?

“C’è anche una forma mentis degli scienziati: se chiedi loro di riorientare le loro ricerche su un nuovo obiettivo dall’oggi al domani è difficile che ce la facciano. Ed è un peccato perché negli atenei europei e americani si fa ottima ricerca di base”.

Come se ne esce?

“Immaginando per il futuro nuove forme di organizzazione e magari guardare a Cina e Russia. Certo, non è auspicabile arrivare allo stesso loro sistema centralizzato. Ma dobbiamo decidere se ci basta solo un controllo esterno sulle aziende che fanno i vaccini o se è invece necessario un intervento più diretto. In altre tempi le si sarebbe chiamate ‘partecipazione statale'”.

C’è una specificità italiana in questa vicenda?

“Sì, perché il nostro Paese ha perso il suo know how farmaceutico e oggi ne paghiamo le conseguenze. Con la nascita del mercato europeo i colossi stranieri comprarono le nostre aziende migliori e la prima cosa che fecero fu chiudere i laboratori di ricerca e sviluppo. L’Italia, grazie al Servizio sanitario nazionale che garantisce cure a tutti, è un ottimo mercato per chi fa farmaci: quindi da noi sono state lasciate la produzione e il marketing, non certo la ricerca. Ma è il caso che anche il nostro Paese consideri la farmaceutica come asset strategico. Se uno Stato riesce a garantirsi l’autonomia quando si tratta di procurarsi bombardieri e carri armati, come mai che non ci riesco quando si tratta di bioreattori?”





