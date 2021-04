Vaccini, arrivano in Italia 1,5 milioni di dosi Pfizer e 184 mila di J&J

Pubblicità

Pubblicità

Attese per oggi oltre 1,5 milioni le dosi del vaccino Pfizer così come sempre in giornata verranno distribuite 184 mila dosi del vaccino Janssen (Johnson & Johnson). L’arrivo di Pfizer è previsto negli aeroporti di Ancona, Bergamo Orio al Serio, Brescia Montichiari, Bologna, Malpensa, Napoli, Pisa, Roma Ciampino e Venezia.

Vaccini, oggi l’ok di Ema a J&J: “Rischi contenuti” Italia pronta a partire di Michele Bocci , Alberto D’Argenio 19 Aprile 2021

“Le dosi – fa sapere la struttura commissariale per l’emergenza Covid-19 del generale Francesco Paolo Figliuolo – verranno consegnate direttamente alle strutture designate dalle Regioni, per la successiva distribuzione ai punti di somministrazione”. Le dosi di Johnson & Johnson sono immagazzinate presso l’hub nazionale vaccini della Difesa di Pratica di Mare da alcuni gioni ed erano in attesa via libera all’uso dopo la sospensione precauzionale. L’indicazione sulla distribuzione è stata disposta dal commissario straordinario, sentito il ministro della Salute, Roberto Speranza, a seguito della comunicazione dell’Agenzia italiana per il farmaco (Aifa), che ha dato via libera all’uso del vaccino dopo la sospensione precauzionale.

La virata di ReiThera e Takis: “Produrremo vaccini a Rna come quelli Pfizer e Moderna” di Elena Dusi 19 Aprile 2021

Dopo il via libera dell’Ema, il vaccino di Janssen in Italia dovrà essere preferenzialmente somministrato a persone di età superiore ai 60 anni, secondo quanto annunciato dal presidente Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, il direttore generale Aifa, Nicola Magrini, ed il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza.

Vaccino J&J, Ema: “Possibile legame con trombosi rare ma benefici superiori ai rischi”. Figliuolo: “Il 21 via a distribuzione in Italia” 20 Aprile 2021

Magrini, parlando oggi ai microfoni di Radio24, ha spiegato che sul vaccino CureVac “pensiamo di vederlo registrato per fine maggio, primi di giugno”, aggiungendo che su Sputnik è “verosimile pensare che in giugno il dossier sia completo e quindi valutato”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest