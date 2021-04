Vaccini, arrivate a Pratica di mare 1,3 milioni di dosi AstraZeneca. Saranno distribuite a partire dalle 13.30

Pubblicità

Le Regioni possono tirare un sospiro di sollievo e programmare un weekend di Pasqua all’insegna delle vaccinazioni. Cosi come annunciato dal commissario per l’emergenza, il generale Figliuolo, il milione e mezzo di dosi di Astrazeneca è arrivato questa mattina all’aeroporto militare di Pratica di mare. E, dopo lo stoccaggio e la divisione in quote, a partire dalle 13.30 è in programma la distribuzione alle regioni da parte dei mezzi della Difesa.

Le prime 200.000 dosi saranno subito disponibili negli hub del Lazio che altrimenti – come aveva dichiarato l’assessore alla Salute, Alessio D’Amato – avrebbero dovuto fermarsi.

Molte le Regioni, a cominciare dal Veneto che per oggi ha programmato solo i richiami di Pfizer, che avevano ventilato lo stop alla campagna di vaccinazione per mancanza di dosi.

Ieri sono state distribuite anche 500.000 dosi del farmaco prodotto da Moderna mentre Pfizer aveva già fatto arrivare il milione di dosi annunciato. Con i nuovi rifornimenti le Regioni possono riprendere già da domani le vaccinazioni a pieno ritmo proiettandosi a raggiungere il target fissato dal piano di vaccinazione che punta alle 300.000 dosi quotidiane.

Negli oltre 2.000 punti di vaccinazione già da qualche giorno sono tornate disponibili le decine di migliaia di dosi del lotto Astrazeneca che erano state sequestrate dalla Procura di Biella che sta indagando sulla morte di una persona avvenuta nei giorni successivi alla sua vaccinazione il mese scorso.





