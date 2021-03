Vaccini, Bonaccini stoppa De Luca: “Nessuna regione può acquistare senza l’ok di Ema. Presto norma su no vax in ospedale”

Pubblicità

BOLOGNA – Il governatore Pd dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini polemizza con il collega della Campania, suo compagno di partito Vincenzo De Luca. Il motivo del contendere sono vaccini Sputnik: “Nessuna Regione italiana può acquistare i vaccini per conto proprio, per come stanno le regole oggi, se le regole cambieranno vedremo”. Bonaccini, che pure in passato aveva sollecitato il governo ad acquistare il vaccino russo non appena fosse passato dal controllo di Ema, l’ente regolatorio europeo, ha però bocciato la mossa del collega De Luca durantela trasmissione televisiva ‘Mezz’ora in più’.

Bonaccini si è scagliato anche contro i sanitari No-vax, per i quali potrebbero arrivare provvedimenti di legge per evitare che avorino a contatto con i pazienti. “Anche io condivido che infermieri e medici siano vaccinati, altrimenti non possono stare al loro posto” ha spiegato Bonaccini su Twitter, mettendosi in scia allo stesso premier Mario Draghi, deciso a provvedere per via legislativa contro coloro che rifiutano di farsi vaccinare, pur lavorando nel sistema sanitario.





