Vaccini, cinque milioni di italiani hanno completato il ciclo: tra gli over 80 il 53,82%

ROMA – Arrivano i dati aggiornati sull’andamento delle vaccinazioni nel nostro Paese. E secondo quanto emerge dal Report settimanale del governo l’81,21% degli over ottanta e il 45,19% degli appartenenti alla fascia 70-79 anni ha ricevuto almeno una dose. In più un over 80 su due – il 53,82% – è stato vaccinato anche con il richiamo. Sono invece il 94,93% gli ospiti delle Rsa che hanno avuto almeno una dose. Mentre in 5.041.92 hanno completato il ciclo vaccinale e sono oltre 17 milioni (17.095.530) le dosi somministrate. In totale le dosi somministrate sono l’86% del totale di quelle distribuite alle Regioni ovvero 19.880.040.

Nel frattempo tra il 27 di aprile e il 5 di maggio arriveranno in Italia 5 milioni di dosi di vaccino. Cifra resa nota dall’ufficio del commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo indicando quindi che anche i nuovi “target crescenti” per le regioni nel periodo 23-29 aprile consentiranno, se rispettati, di arrivare all’obiettivo di 500 somministrazioni al giorno entro la fine di aprile.