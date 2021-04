Vaccini Coronavirus Lazio, D’Amato: “Dosi annunciate da Johnson&Johnson bastano per pochi giorni”

“Le dosi? Sicuramente quelle annunciate da Johnson&Johnson non sono sufficienti, significherebbe andare avanti un paio di giorni e non è proprio possibile. Per cui devono arrivare le dosi”. A dirlo è l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato a margine della sua visita all’hub vaccinale della Nuvola all’Eur.

“La macchina non si ferma, ma per arrivare all’obiettivo che ha indicato il premier Draghi servono 15 milioni di dosi in Italia al mese e un milione e mezzo nel Lazio. Ne arrivano la metà. Quando arriveranno queste dosi possiamo dire che l’obiettivo è raggiungile e mi sembra che c’è ancora distanza”, ha detto D’Amato. “Più dosi arrivano – ha aggiunto – prima arriviamo all’immunità di gregge. Noi siamo pronti a farne 60mila al giorno, ma non mi sembra che ad aprile ci sia questa possibilità, almeno dalle cose che ho sentito”.