Vaccini Covid: dieci domande per scoprire cosa accadrà

All’indomani del giorno in cui l’Italia supera i centomila morti dall’inizio della pandemia, difficile non guardare lontano e vedere come mentre Stati Uniti e Gran Bretagna stanno viaggiando veloci con una percentuale di vaccinati rispettivamente del 27 e del 35%, da noi si proceda molto più lentamente e con una confusione che regna sovrana. Cosa non sta funzionando? Perché il piano vaccinale procede a rilento? Arriveranno dosi sufficienti per tutti? Ecco dieci (possibili) risposte ai dubbi più frequenti.

Vaccino Covid: i piani delle Regioni di Fiammetta Cupellaro 04 Marzo 2021

1. Quante dosi di vaccino sono arrivate?

Dallo scorso 27 dicembre, giorno in cui è iniziata formalmente la campagna vaccinale in tutta Europa, in Italia sono arrivate 7,9 milioni di dosi di vaccini. Un totale a cui si arriva con le 684mila dosi di AstraZeneca e le circa 665mila di Pfizer consegnate negli ultimi giorni. Ne sono state somministrate 5.587.592, mentre sono in totale 1.697.225 gli italiani vaccinati e che hanno dunque ricevuto entrambe le dosi (qui il documento). La percentuale delle dosi somministrate a livello nazionale è di circa il 70,7% mentre a livello regionale la Valle d’Aosta e la Campania hanno somministrato rispettivamente l’87,7% e l’86,8%. Sotto il 70% ci sono invece la Sardegna (60,6%), la Liguria (65.6%) e la Calabria (65,7%).

2. Quante dosi sarebbero dovute arrivare?

Il nostro piano vaccinale del 12 dicembre prevedeva la consegna, fra gennaio e marzo e da più fornitori, di 28,2 milioni di dosi. Una quantità difficilmente raggiungibile visto che – a quella data – AstraZeneca e Moderna non erano ancora autorizzate neppure negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. L’unica pronta a consegnare era Pfizer-BioNTech che ha dovuto suddividere le dosi tra le varie richieste. E, infatti, nei documenti del 12 febbraio le forniture vengono ridotte a 15,7 milioni con tagli di circa il 60% per il vaccino di AstraZeneca. Le consegne, quindi, avvengono a singhiozzo. “Questo cambio di programma – spiega Giuseppe Ruocco, segretario generale del Ministero della Salute – è stato dovuto sia ai ritardi di AstraZeneca, ma anche a quelli di Curevac, che otterrà l’approvazione solo più avanti, e a quelli di Johnson & Johnson che riuscirà ad avere le approvazioni a breve ma inizierà la distribuzione solo ad aprile”.

3. Quante dosi arriveranno?

Questa è la fotografia attuale, ma vista la situazione ancora così grave che stiamo vivendo la domanda che tutti si fanno è: quante dosi di vaccino arriveranno per poter proteggere tutti? “Oggi tra quelle prenotate e quelle acquistate abbiamo 242 milioni di dosi ma poiché nella maggior parte dei casi vanno somministrate in due dosi, abbiamo 130 milioni di vaccinazioni che arriveranno entro l’anno e circa 25 milioni arriveranno da Sanofi l’anno prossimo”, continua Ruocco. Dal Ministero della Salute fanno sapere poi che dal 1° aprile inizia il secondo trimestre della campagna vaccinale e si attende l’arrivo di oltre 50 milioni di dosi con cui raggiungere almeno metà della popolazione.

Covid, il vaccino AstraZeneca funziona bene. Anche per gli over 65 di Daniele Banfi 08 Marzo 2021

4. Quali sono le aziende dei vaccini attualmente in campo e quelle che arriveranno?

Attualmente a soddisfare il fabbisogno di vaccini anti-Covid sono Pfizer-BionTech, Moderna e AstraZeneca. Chi arriverà a breve? “Da aprile si aggiungerà Johnson & Johnson, entro il secondo trimestre Curevac e a fine anno anche Sanofi. Ma stiamo negoziando a livello europeo con Novavax e Valneva”, spiega Ruocco. E il vaccino russo che grazie ad un accordo europeo verrà prodotto proprio in Italia già dal prossimo mese di luglio? “Al momento non c’è un negoziato a livello europeo perché la Commissione Ue sta ancora valutando anche se, visto che la tecnologia impiegata è la stessa, non dovrebbero esserci ostacoli e comunque se non si dovesse arrivare ad una decisione a livello europeo i paesi sono liberi di decidere per proprio conto”, risponde il segretario generale del Ministero della Salute. Intanto, Baxter International ha annunciato che collaborerà con Moderna per aiutare a produrre da 60 a 90 milioni di dosi di vaccini anti Covid-19 nel 2021. Baxter riempirà le fiale con il vaccino e finirà il processo di confezionamento rafforzando così la fornitura del loro vaccino. Accordi tra diverse multinazionali per supportare la produzione vaccinale sono ormai sempre più frequenti, ne sono un esempio le intese della tedesca Bayer con Curevac, di Novartis con Pfizer/Biontech, quella tra AstraZeneca e Biologika e tra la francese Sanofi e Biontech.

5. Quante dosi si ricavano da una fiala di vaccino?

Uno dei temi più caldi in rete e sui social network è quello dello spreco delle dosi legato alla soglia di conservazione dei vaccini di sole sei ore. Questo significa che se i vaccini non vengono somministrati in quel lasso di tempo poi si buttano. E, infatti, sono stati denunciati casi in cui diverse persone si sono recate presso i centri vaccinali e sono stati rimandate a casa poiché non si raggiungeva la quota prestabilita e, dunque, la fiala di vaccino non è stata aperta. Oppure accade quanto denunciato da un’inchiesta della trasmissione Le Iene che ha mostrato come gli eccessi a fine giornata vengano buttati via. Uno spreco inaccettabile nella situazione in cui si trova il paese. Com’è possibile? “L’Agenzia europea dei farmaci, Ema, ha stabilito che le dosi che si possono ricavare da una fiala sono 6 ma occorrono delle siringhe di precisione con un basso “spazio morto” – chiarisce Ruocco – l’Italia ha questi dispositivi perché il ministero aveva dato indicazioni di acquistarli per tempo in modo da poter sfruttare al massimo le dosi dei vaccini”.

6. Come si possono evitare sprechi di dosi?

Visto che gli strumenti per poter utilizzare al meglio le dosi vaccinali li abbiamo, il problema sta nell’organizzazione come dimostrano le soluzioni adottate in alcune città. A Firenze, ad esempio, a fine giornata, poco prima di gettare via i vaccini avanzati, gli operatori fanno un giro di telefonate, cercando di rintracciare qualcuno che voglia vaccinarsi. Capita al Mandela Forum di Firenze, il più grande centro vaccinale della Toscana, dove molte persone vanno ad aspettare e sperare di avere la fortuna di potersi vaccinare con una di quelle dosi di vaccino altrimenti destinata alla spazzatura. Ma Firenze è un’isola felice da questo punto di vista mentre altrove non c’è sempre un’organizzazione anti-spreco.

7. I vaccinatori sono sufficienti?

Poi c’è la questione delle dosi di vaccino rimaste in frigorifero perché gli operatori che possono vaccinare sono pochi. Secondo quanto confermato dalla Fimmg, dopo il protocollo nazionale siglato nelle scorse settimane, le Regioni che hanno attivato gli accordi territoriali (anche se non tutte sono già partite operativamente) sono Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta, Lazio, Puglia e Provincia autonoma di Trento. Mancano all’appello ancora altre regioni. Inoltre, a tre mesi dal bando dell’ex commissario all’emergenza Covid Domenico Arcuri che cercava 12mila infermieri e 3mila medici finora sono solo 1.750 i contratti sottoscritti, di cui solo 540 infermieri, mentre altri mille starebbero completando le selezioni.

Covid, perché è così difficile confrontare i vaccini di Cinzia Lucchelli 09 Marzo 2021

8. Chi può somministrare i vaccini?

“Con l’arrivo delle prossime dosi – spiega Ruocco – è evidente che bisognerà incrementare il numero dei vaccinatori. Al momento l’ufficio del Commissario straordinario e Agenas stanno lavorando per capire quanti sono i medici di base che non vogliono vaccinare, ma si sta implementando anche il cosiddetto ‘bando Arcuri’ e poi anche la Protezione civile darà il suo contributo. Si gioca tutto sull’organizzazione, che deve essere certosina: calcolando che per somministrare un vaccino occorrono 5-6 minuti, si può costruire una tabella di marcia giornaliera con l’obiettivo di non lasciare in frigorifero nessuna dose”, conclude Ruocco. Intanto, anche gli infermieri hanno dato la loro disponibilità. La Fnopi, l’Ordine delle professioni infermieristiche, ha avanzato la proposta di allentare le maglie del vincolo di esclusività degli infermieri dipendenti del Ssn, ed affidare a loro la campagna vaccinale. In questo modo, la campagna potrebbe accelerare notevolmente: sono 269 mila gli infermieri dipendenti del sistema sanitario, 90 mila quelli che potrebbero aderire alla campagna, per 2 ore di lavoro al giorno in extraorario, 12 le vaccinazioni a testa eseguibili in due ore per arrivare ad 1.076.000 vaccinazioni al giorno ed un’immunità di gregge stimabile in 45 giorni.

9. Visto che c’è carenza non è meglio vaccinare prima solo anziani e pazienti fragili?

La Federazione degli Oncologi, Cardiologi ed Ematologi chiede da tempo di dare priorità ai pazienti fragili ed in particolare ai 400mila pazienti oncologici ed ematologici in trattamento attivo e cardiologici gravi immunizzandoli in contemporanea con gli over 80. Stessa richiesta anche per i disabili. Richieste avallate sia dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, che dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, che lo ha scritto alla Federazione Italiana Superamento dell’Handicap (Fish). Richieste più che legittime visto che proprio gli anziani rappresentano la maggioranza tra le centomila vittime del Covid.

10. Come si individuano i pazienti con priorità?

Ma proprio sull’individuazione delle categorie più a rischio nasce più di qualche problema, come evidenziato dalla Federazione dei medici internisti ospedalieri, che hanno in carico il 70% dei pazienti Covid, hanno aderito al 100% alla vaccinazione e sono in prima fila nella campagna vaccinale. “La selezione delle persone estremamente vulnerabili, che giustamente insieme agli ultraottantenni devono avere accesso privilegiato all’immunizzazione – spiega Dario Manfellotto, presidente di Fadoi – viene richiesta da Regioni e Asl imponendo una procedura burocratica eccessiva con la richiesta di dati anagrafici, codice fiscale, codici di esenzione e altre informazioni che dovrebbero essere invece già a portata di click delle Aziende sanitarie, se non fosse che solo un quarto dei fascicoli sanitari elettronici sono stati implementati con le informazioni sanitarie complete su ciascun assistito. Purtroppo, questi dettagli prevalgono sulla valutazione clinica dei medici”.





