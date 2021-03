Vaccini, De Luca: “Totti testimonial? Spero non faccianno sciacallaggio come per me”

Pubblicità

“Ho visto che il governo nazionale sta pensando di impegnare alcuni testimonial per dare fiducia ai cittadini: Valentina Vezzali e Francesco Totti si dovrebbero vaccinare per dimostrare che si può farlo tranquillamente. Mi auguro che a Totti non capiti quello che è capitato a qualcuno di noi e cioè di diventare oggetto di sciacallaggio e di aggressione mediatica, perché ci si fa il vaccino per dare fiducia ai cittadini”. Lo ha detto il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca rievocando l’episodio che lo vide protagonista all’ inizio della campagna di vaccinazione. “A dicembre dello scorso anno – ha rievocato – c’era un clima analogo. La gente aveva paura, c’era preoccupazione in modo particolare in relazione all’unico vaccino disponibile, il Pfizer che interveniva sulla catena genetica. No vax scatenati, gente che sfidava i politici a vaccinarsi per primi. E così feci il Pfizer per dare fiducia ai cittadini. Auguro a Totti – ha concluso De Luca – di non subire tra un mese una simile campagna di sciacallaggio mediatico”.

(Regione Campania)





