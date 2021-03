Vaccini, dopo l’ok dell’Ema ad AstraZeneca. Ripartono le vaccinazioni in tutta Italia

Pubblicità

ROMA – Dopo il via libera dell’Ema ad Astrazeneca, riprendono in tutta Italia le vaccinazioni. Ieri la Medicines Health Regulatory Authority (Mhra), agenzia dei farmaci britannica, e l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) hanno riaffermato che i benefici del vaccino Covid-19 AstraZeneca continuano a superare di gran lunga i rischi. Il comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (Prac) dell’Ema ha concluso che non vi è stato alcun aumento del rischio complessivo di coaguli di sangue (eventi tromboembolici) con il vaccino AstraZeneca. “Tuttavia, il Prac ha anche concluso che, per casi molto rari di eventi tromboembolici gravi con trombocitopenia, un nesso causale con il vaccino non è dimostrato, ma è possibile e merita ulteriori analisi. Inoltre, non vi erano prove di un problema relativo a lotti specifici del vaccino o a particolari siti di produzione”.

Ora l’Italia deve recuperare le vaccinazioni perse. Dopo 95 ore di sospensione e quasi 300 mila vaccinazioni cancellate (stima sulla media del periodo), l’Italia da oggi proverà a recuperare il terreno perduto per lo stop ad Astrazeneca e a prendere finalmente la rincorsa per la campagna di somministrazione di massa che dovrebbe decollare ad aprile. Ripartono oggi alle 15 dopo l’aggiornamento del bugiardino e la conferenza stampa alle 12.

Le Regioni – alcune delle quali sono intanto pronte a usare gli anticorpi monoclonali per la cura del Covid – scaldano i motori della macchina rimasta ferma, specie quelle come il Lazio dove la campagna stava procedendo a buon ritmo. E richiamano con sms i prenotati messi in stand-by. “Ora non si perda altro tempo”, dice l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, che avrebbe voluto riprendere le somministrazioni già domani mattina. In Piemonte scendono in campo anche le strutture sanitarie private, che secondo il governatore Alberto Cirio “consentiranno almeno 3.500 vaccinazioni in più al giorno. E intendiamo raggiungere le 20 mila al giorno”, coinvolgendo anche i medici di base. “Mi vaccinerò con AstraZeneca”, annuncia il governatore ligure Giovanni Toti.

In Sardegna, invece, unica zona bianca e che dovrebbe approfittare della bonaccia per vaccinare a tappeto – mentre invece è tra le ultime – il presidente Christian Solinas si dice pronto “a investire i fondi della Regione per acquistare i vaccini e immunizzare tutti i sardi” prima dell’estate. Il governatore, “purché le procedure di acquisto siano seguite dal commissario” all’emergenza, dice a Francesco Figliuolo “fateci avere le dosi e noi siamo in grado di mettere in campo tutto ciò che serve per vaccinare”.

Le fiale nei prossimi giorni non dovrebbero mancare. E’ atteso un carico consistente di Pfizer, se la sola Campania ne riceverà lunedì 120 mila, come ha annunciato, a fronte di una media di 49 mila a settimana nell’ultimo mese. Quanto ad AstraZeneca ci sono già almeno 200 mila dosi nei frigoriferi in tutta Italia e il commissariato all’emergenza stima di poter recuperare in due settimane l’arretrato accumulato in quasi 4 giorni di stop. “Entro fine aprile arriveranno 16 milioni di dosi, entro fine giugno 52 milioni, entro fine settembre 84 milioni di dosi”.

Così Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, a Radio anch’io, a proposito della ‘tabella di marcia’ prevista dal governo per i vaccini. “Il problema dell’approvvigionamento – ha sottolineato – è stato affrontato, ci sono degli accordi e vigileremo perchè questi accordi vengano rispettati”. Sul fatto che ogni Regione vada per conto proprio, ha aggiunto: “C’è bisogno di una regia nazionale e questo lo stiamo facendo, poi è chiaro che dalle Regioni viene declinata l’attuazione del piano. Di certo – ha insistito – c’è bisogno di omogeneità perchè altrimenti contribuiremmo ad alimentare la confusione”.

Per tentare di rimontare il ‘gap’ si vaccinerà anche con turni serali e il sabato e la domenica pure nelle regioni che non lo facevano. I farmacisti faranno un corso per essere formati alla vaccinazione: nel decreto Sostegni dovrebbe esserci una norma per consentire la somministrazione nelle farmacie.

Sono 5.174 i professionisti già abilitati, altri 2.800 stanno completando l’addestramento. In Italia ci sono circa 5 milioni di vaccinati con almeno una dose, di cui oltre 2,2 milioni anche con richiamo, il 3,5% della popolazione. Ieri sono state effettuate 152.500 vaccinazioni, che unite alle circa 70 mila mancate di AstraZeneca darebbero una cifra – 220 mila – non tanto distante dalle 270 mila al giorno di partenza fissate dal piano vaccinale, per arrivare ad aprile a 500 mila al giorno. “Ora serve una campagna di comunicazione”, dice la ministra Mariastella Gelmini.





