Vaccini, Draghi: “Ci sarà proporzionalità nel blocco all’export”

Consiglio europeo, vaccini e “la riapertura della scuola fino alla prima media”. Tre i temi principali su cui il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incentrato la conferenza stampa di oggi: il primo per fare il punto al termine del vertice che si è svolto in questi giorni in cui è intervenuto anche il presidente americano, Joe Biden. E gli altri due, vaccini e scuole, che animano il Paese in questo periodo e al centro della cabina di regia che si è svolta in mattinata in vista del nuovo decreto sulle misure anti-Covid.

Covid, in zona rossa scuole aperte fino in prima media da dopo Pasqua. ‘Sospese’ le zone gialle fino al 30 aprile. Lazio in arancione di Michele Bocci 26 Marzo 2021

“Prima l’unico requisito che autorizzasse a bloccare l’esportazione dei vaccini era che in passato non ci fosse stato il rispetto dei contratti – ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi – Siamo stati gli unici a bloccare l’export dei vaccini. Ora la Commissione Ue allarga la rete entro cui possono cadere le società che esportano. La Commissione Ue allarga i criteri”.