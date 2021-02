Vaccini e guadagni: i manager delle big pharma hanno venduto azioni per quasi mezzo miliardo di dollari

MILANO – Moderna su tutti, ma anche Pfizer, Merck, Novavax e via dicendo. I manager di 13 delle società farmaceutiche che sono scattate nella miracolosa ricerca di un vaccino contro il Covid sono passati all’incasso dello sforzo professionale grazie alla crescita dei titoli delle loro società. Come? Vendendo sul mercato le azioni che erano state loro assegnate nell’ambito dei loro piani di remunerazione.

A rivelarlo è stato il Wall Street Journal, che – grazie ai dati della società di ricerca Kaleidoscope – ha ricostruito come nell’anno passato abbiano venduto circa 496 milioni di dollari di azioni; manager e dirigenti delle stesse 13 società censite l’anno prima si erano fermati a vendite per 132 milioni. Anche se si guarda al numero di azioni il salto è importante: da 4,7 a 8,5 milioni di azioni.

In Moderna soltanto sono stati venduti titoli per 321 milioni di dollari, in oltre 700 transazioni che devono essere per legge dichiarate. Solo al ceo fanno capo vendite di tranche di azioni per 100 milioni di controvalore. Merck (che poi ha abbandonato la corsa al vaccino) segue con 58 milioni, in Novavax si è arrivati a 40 milioni.

Secondo gli esperti delle remunerazioni contattati dal quotidiano newyorkese, questi numeri sono figli dell’importanza che le assegnazioni di azioni stanno assumendo nei pacchetti retributivi dei manager. Elementi utilizzati sempre più per cercare di legare le performance al salario, che ovviamente questi dirigenti hanno volto a loro favore nel momento in cui il loro lavoro è diventato quello di trovare un vaccino fondamentale per tutto il globo.

Per quanto “aggressive”, le scelte del management sono considerate in linea con le prassi di mercato in particolare per le realtà più piccole come Moderna, che hanno visto schizzare il proprio valore. C’è poi da considerare che la possibilità di vendere le stock option è spesso legata a piani che prevedono meccanismi automatici legati a tempi e obiettivi misurabili da raggiungere.

Le aziende si sono così difese, anche quando ci sono stati casi di stretta vicinanza tra le mosse degli insider e gli annunci nei progressi sui vaccini (Albert Bourla, numero uno di Pfizer, cedette metà del suo portafoglio titoli all’annuncio dell’efficacia del rimedio con BioNTech). Ma un’analisi dello stesso Wsj sui documenti che per legge devono esser depositati mostra che molti piani sono stati cambiati durante la pandemia, alimentando le polemiche e il pressing già salito a fine 2020 dalla Sec in giù per irrigidire le maglie dell’esercizio di queste opzioni.