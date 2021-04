Vaccini e musica dance: ironia sull’atmosfera disco allo Spallanzani

Pubblicità

Dalle casse esce musica dance anni 2000. Il centro vaccinale allestito allo Sapllanzani di Roma accoglie così i visitatori che attendono o che hanno appena fatto un’iniezione. Questo video ironico girato da un ragazzo all’interno della struttura è diventato virale. Nell’ospedale romano, polo d’eccellenza per quanto riguarda la cura dalle malattie infettive e il loro studio, è stato vaccinato anche il presidente Mattarella. Non è chiaro se le casse del centro vaccinale diffondano musica quotidianamente, né chi si occupa della selezione e se questa cambi di giorno in giorno. Il ‘bar’ cui si fa riferimento nel video, con tono palesemente scherzoso, appare come un punto di approviggionamento di cibi e bevande per chi si sottopone al vaccino, operante nel rispetto delle norme anti-covid che interessano locali e luogi di ristoro in Italia.

Video Instragram / @andrea_orofino





