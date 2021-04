Vaccini, ecco chi sono gli oltre due milioni di italiani che hanno ricevuto una dose fuori dalle liste delle priorità

Pubblicità

Pubblicità

ROMA – Il numero fa paura. Sono più di 2 milioni e 300.000 gli italiani sotto la voce “altro” del report del commissario per l’emergenza Covid ad avere già ricevuto almeno una dose di vaccino. Più di una su 5 delle 12 milioni di dosi somministrate è andato a persone non inserite nelle liste delle priorità. E oggi che la platea degli over 80 immunizzati è ancora lontana dall’essere completata e che il premier Draghi ha ribadito che le riaperture saranno possibili solo nelle regioni che hanno messo in sicurezza i più anziani, questo numero fa paura.

Ma chi sono questi altri? Per la verità non sono tutti furbetti. Va chiarito infatti che il report del commissario Figliuolo non menziona come voci a parte gli over 70 e le persone con gravi patologie che quasi tutte le regioni, chi prima e chi dopo, hanno cominciato a vaccinare legittimamente e dunque queste categorie sono al momento ricomprese nella voce altri.

Ma è indubbio che in Regioni come la Sicilia, la Calabria, la Puglia, la Campania, la Toscana dove questa voce ha numeri che sfiorano il 30 per cento delle somministrazioni totali gli abusi ci siano stati: ampliando a dismisura ( nella prima fase) la platea degli operatori sanitari e non sanitari che avrebbero dovuto essere quelli in prima linea negli ospedali- come ha ribadito ieri Draghi – e poi dando priorità agli appartenenti ai cosiddetti servizi essenziali in cui si è infilato chiunque: dai magistrati agli avvocati per finire, appena qualche giorno fa con il nuovo piano vaccinale del generale Figliuolo gia in vigore, con i sacerdoti di Taranto, giovani seminaristi compresi.

Le Regioni che lo hanno consentito, dunque, ne pagheranno il prezzo in termini di ritardi nelle riaperture ma c’è anche un aspetto politico e persino uno penale da approfondire Sono diverse le inchieste aperte sui furbetti del vaccino da procure di mezza Italia e anche la commissione antimafia ha aperto un’istruttoria.

Il presidente della commissione, Nicola Morra ha richiesto gli elenchi dei nominativi dei vaccinati in Sicilia, Calabria, Campania e Valle d’Aosta dove il numero degli iscritti nella categoria “altro” è ben oltre la media nazionale.

Una raffica di avvisi di garanzia, ventitré, è arrivata a Biella dove dirigenti, avvocati e commercialisti – ma anche commissario, direttore sanitario e quello amministrativo della Asl – sono accusati di aver ‘saltato la filà per farsi vaccinare a inizio gennaio, quando la campagna riguardava soltanto i sanitari. L’azienda si è detta ‘fiduciosa nel lavoro della magistratura’, mentre il procuratore, Teresa Angela Camelio, ha annunciato che le indagini proseguiranno per capire “perché è successo e chi ha permesso che persone prive di diritto ottenessero il vaccino”. Tra gli indagati ci sono anche alcuni medici in pensione che avrebbero dichiarato il falso nell’autocertificazione, affermando di essere in servizio per ottenere il vaccino.

Una nuova inchiesta è stata aperta, poi, ad Oristano. Sotto i riflettori del procuratore, Domenico Ezio Basso, ci sono 15 persone tra personale medico e infermieristico che, secondo i primi accertamenti condotti dai carabinieri del Nas di Cagliari, avrebbero somministrato dosi di vaccino a persone che in quel momento non ne avevano titolo, scavalcando così gli anziani e le fasce di cittadini fragili. Ma nella stessa inchiesta ci sarebbe anche un secondo filone che riguarda altre categorie di soggetti che avrebbero ottenuto i vaccini prima del loro turno.

In Umbria e Puglia, invece, i sospetti si concentrano su presunti caregiver. La Regione Umbria parla di alto rischio ‘imbucatì e annuncia controlli ‘spot’ per verificare i requisiti richiesti anche per i familiari conviventi delle persone estremamente fragili. A Bari, invece, l’indagine già in corso del Nas – che nei prossimi giorni consegnerà una prima relazione – si allarga alla Fase 2 della campagna vaccinale e alle somministrazioni ai caregiver degli under 16 disabili dello scorso fine settimana di Pasqua. I reati che potrebbero essere contestati vanno dal falso all’abuso d’ufficio al peculato.





Go to Source

Tweet Share Pinterest