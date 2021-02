Vaccini, ecco il nuovo piano. Da lunedì si parte anche con prof, forze dell’ordine e detenuti

Sette milioni di italiani immunizzati entro aprile, oltre a quelli già vaccinati nella fase uno. E dalla prossima settimana, oltre agli over 80 e alle persone fragili e con vulnerabilità, si parte anche con insegnanti, personale scolastico, forze dell’ordine, detenuti e personale delle carceri. A queste categorie, per le persone con meno di 55 anni, andrà il vaccino di AstraZeneca la cui prima fornitura è attesa per lunedì. “Il tetto anagrafico di AstraZeneca potrebbe essere superato in futuro dopo ulteriori valutazioni scientifiche”, ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso della riunione con le Regioni a cui hanno partecipato anche il ministro per gli Affari regionali Boccia e il commissrio per l’emergenza Arcuri.

Il nuovo piano

La rimodulazione del piano, che prevede la somministrazione di quattordici milioni di dosi nei prossimi tre mesi, terrà conto anche di un nuovo criterio di distribuzione per la fase 2. Così come chiesto dai governatori verranno inviate più dosi alle regioni con una maggiore platea di anziani da vaccinare. Questo avverrà non da lunedì ma da metà di febbraio, il tempo di comunicare alla Pfizer ( che cura direttamente le consegne) i nuovi quantitativi. Poi verrà nuovamente osservato il criterio relativo alla popolazione residente. “La campagna di vaccinazione resti fuori da crisi e da contese politiche. È la cosa più importante per tutto il Paese”, ha detto il ministro Speranza.

Speranza guarda a Sputnik

Sul vaccino russo “non dobbiamo avere timori delle origini dei vaccini, quello che per noi è importante è il passaggio Ema. A questo proposito, abbiamo sollecitato l’Unione europea alla valutazione scientifica su quest’ultimo e quello di altri paesi”, ha spiegato il ministro Speranza che ha ribadito le sue aspettative sugli anticorpi monoclonali. ” I vaccini sono essenziali ma si valutano anche altre opzioni, da questo punto di vista stiamo accelerando sugli anticorpi monoclonali”.