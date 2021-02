Vaccini, Gimbe: “Arrivate solo un terzo delle dosi attese”

Pubblicità

Pubblicità

LA CAMPAGNA vaccinale contro il Covid in Italia è “ostaggio di forniture centellinate” e procede a rilento. “Sono arrivate infatti solo un terzo delle dosi attese nel primo trimestre”, nell’ultima settimana “frenano le somministrazioni” e solo 6 over 80 su 100 hanno avuto almeno una dose di vaccino. A evidenziarlo è un nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe. Nel dettaglio, al 17 febbraio sono state consegnate alle Regioni 4,07 milioni di dosi, pari al 31,8% dei 12,8 milioni attesi per il primo trimestre 2021. Si tratta del 44,7% di quelle annunciate da Pfizer, il 18,4% dello stock da 1,3 milioni previsto da Moderna e di 542mila dosi su 4,2 milioni (13%) di Astrazeneca.

Fake news sui vaccini: mettono tutti a rischio e vanno punite di Priscilla Di Thiene 18 Febbraio 2021

“Se da un lato vengono correttamente accantonate le dosi per il richiamo – puntualizza il presidente Gimbe Nino Cartabellotta – dall’altro nell’ultima settimana si rileva un rallentamento delle somministrazioni di quasi il 30%, possibile spia di difficoltà organizzative della campagna vaccinale fuori da ospedali e Rsa”.

Covid e pazienti fragili, gli esperti: “Vaccinarli subito con gli over 80” di Irma D’Aria 17 Febbraio 2021

La vera criticità di questa fase 1 della campagna vaccinale, tuttavia, precisa Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione, “è che solo il 5,9% degli over 80 ha ricevuto almeno una dose di vaccino, e solo il 2,7% ha completato il ciclo vaccinale, percentuali molto lontane dal target raccomandato dalla Commissione Europea per questa fascia di età: 80% entro il 31 marzo 2021”. Per raggiungere questo obiettivo, conclude, “bisognerebbe vaccinare entro quella data circa 3,5 milioni di over 80, di cui quasi 3,3 milioni non hanno ancora ricevuto la prima dose”.

Lockdown sì o no: le ragioni scientifiche di una nuova possibile chiusura di Irma D’Aria 17 Febbraio 2021

Gimbe ricorda che “i contagi settimanali di Sars-Cov-2 sono, a livello nazionale, sono più o meno stabili ma in 17 province vedono un aumento superiore al 5%, favorito “dalla circolazione delle nuove varianti”. E lancia un appello al governo Draghi: “serve un cambio di passo perché, complici le varianti, è impossibile pensare di piegare la curva con le attuali misure di mitigazione e confidando solo nella campagna vaccinale”.

Il monitoraggio relativo alla settimana 10-16 febbraio 2021, rispetto alla precedente, mostra dati in calo: un numero stabile di nuovi casi (84.272 rispetto a 84.711, pari a -0,5%), scendono i casi attualmente positivi (393.686 rispetto a 413.967, ovvero -4,9%), così le persone in isolamento domiciliare (373.149 rispetto a 392.312, pari a -4,9%), i ricoveri con sintomi (18.463 rispetto a 19.512, pari a -5,4%), le terapie intensive (2.074 rispetto a 2.143, pari a -3,2%) e, soprattutto i decessi (2.169 rispetto a 2.658, pari a -18%). “Anche questa settimana – afferma Cartabellotta – i nuovi casi non accennano a diminuire. E guardando ai dati regionali si rilevano segnali di incremento, favoriti dalla circolazione delle nuove varianti”.

Infatti, in 12 Regioni aumentano i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti rispetto alla settimana precedente e l’incremento percentuale dei casi negli ultimi 7 giorni supera il 5% in 17 Province. Se il nuovo esecutivo manterrà la strategia basata sui colori “con il solo obiettivo di contenere il sovraccarico degli ospedali – conclude Cartabellotta – bisogna accettare lo sfiancante stop&go degli ultimi mesi almeno per tutto il 2021”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest