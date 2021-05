Vaccini, immunizzato quasi il 77 per cento degli over 80

Pubblicità

Pubblicità

Ad oggi gli italiani che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono 17.978.876, pari al 30,14% della popolazione. Lo rivela il report settimanale sui vaccini pubblicato dalla struttura commissariale,guidata dal generale Francesco Figliuolo. Le persone che hanno fatto anche il richiamo sono, invece, 8.163.050, pari al 13,69%. In totale gli italiani ad aver ricevuto il vaccino sono 26.141.926. Le regioni hanno utilizzato l’88,4% delle dosi a loro disposizione. Le più virtuose sono Veneto, Liguria e Lombardia.

Vaccinazioni dei quarantenni, Figliuolo detta i tempi: “Si possono aprire le liste, ma per le iniezioni non prima di giugno” 14 Maggio 2021

Vaccinato il 77% degli over 80

Sono 3.476.377 gli over 80 che sono completamente vaccinati in Italia. Si tratta del 76,87% delle persone previste. Gli over 80 ad aver ricevuto la prima dose sono 4.002.914, pari all’88,51%. Sono ancora in attesa della prima somministrazione, infine, 519.666 ultraottantenni, pari all’11,49% del totale. Sono invece 1.228.783, pari al 20,40%, le persone tra i 70 e i 79 anni ad aver ricevuto il richiamo, mentre 4.526.186 (75,16%) hanno ricevuto la prima dose. In attesa della prima inoculazione 1.495.947 (24,84%).

Primi dati sull’efficacia dei vaccini in Italia: contagi giù del 95%, casi gravi del 99% di Elena Dusi 13 Maggio 2021

Rsa: immunizzato l’81% degli ospiti

Gli ospiti delle Rsa ad aver ricevuto almeno la prima dose sono 369.732, pari al 97,44% della platea. Sono 310.814 (l’81,91%) quelli ad aver fatto anche il richiamo. In attesa della prima dose 9.720 ospiti, pari al 2,56%.

Il personale sanitario

Sono 12 le regioni italiane che hanno somministrato almeno la prima dose al totale del personale sanitario. Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Provincia autonoma di Bolzano, Piemonte, Sardegna, Toscana e Valle d’Aosta. In tutta Italia il personale sanitario che ha ricevuto la prima dose è pari a 1.814.460, cioè il 96,19% della platea.

Hanno ricevuto il richiamo 1.556.257 persone, pari all’82,50%. Sono in attesa della prima dose 71.800, cioè il 3,81%.

Vaccini, centri in tutte le Regioni per somministrare AstraZeneca a cinquantenni e quarantenni di Michele Bocci 13 Maggio 2021

Il personale scolastico

Il 77,17% del personale scolastico (1.144.832) ha ricevuto la prima dose, ma solo l’11,86% (175.980) ha fatto il richiamo. In attesa della prima dose il 22,83% (338.610).





Go to Source

Tweet Share Pinterest