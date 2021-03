Vaccini, l’Aifa contro le false notizie sui social: “L’unico lotto bloccato è ABV2856”

Se non bastassero gli allarmismi ufficiali, adesso sui social sta scatendando il panico sugli effetti del vaccino AstraZeneca, con notizie false su altri lotti del vaccino ritirati. L’Agenzia italiana del farmaco ha perciò voluto ribadire che c’è un solo lotto su cui si stanno facendo verifiche. “Avendo avuto notizia che sta circolando sui social una versione falsa del comunicato Aifa n.632 pubblicato ieri 11 marzo – dice una nota dell’Agenzia – nella quale vengono riportati falsi numeri di lotti di vaccino AstraZeneca contro il Covid19, si ribadisce che l’unico lotto di vaccino AstraZeneca oggetto del divieto d’uso sul territorio nazionale è il numero ABV2856. L’Aifa intende ricordare che ogni azione mirata a diffondere notizie false e pericolose per la collettività, sarà contrastata con ogni mezzo. L’Aifa si riserva di intraprendere tutte le opportune azioni legali contro tale illecita divulgazione”.

AstraZeneca, casi di trombosi dopo il vaccino: allarme in Italia e in Europa. Von der Leyen a Draghi: “Non ci sono nessi” di Elena Dusi 11 Marzo 2021

“Il lotto del vaccino AstraZeneca bloccato da Aifa a scopo precauzionale conteneva 560mila dosi, di cui 250mila destinate all’Italia, le rimanenti a 7 Paesi europei”, ha spiegato il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, al punto stampa sull’analisi dei dati della Cabina di Regia. “Oggi non possiamo dire – ha spiegato – se i rari eventi segnalati abbiano un nesso di causalità. In Inghilterra sono state usate 8-9 milioni di dosi, e non sono stati riportati eventi avversi di particolare gravità. Inoltre Ema continua a rassicurare, dicendo che il rapporto rischio-beneficio è nettamente a favore del beneficio rispetto a un rischio sostanzialmente trascurabile. Ma è chiaro che non dobbiamo sottovalutare episodi che seppur rari sono drammatici, è giusto bloccare il lotto, forse già domani arriveranno gli ispettori”.