Vaccini, l’assessora Moratti: “Dal 24 febbraio somministrazione agli over 80”

In Lombardia “l’inizio della somministrazione dei vaccini anti-Covid per gli ultra ottantenni è previsto per il 24 febbraio”. L’annuncio è dell’assessora al Welfare Letizia Moratti che ne ha parlato durante le comunicazioni sul piano vaccinale in Consiglio regionale. La raccolta delle adesioni per gli ultra ottantenni, ha specificato Moratti, avverrà tramite i medici di base o l’assistenza domiciliare, oppure attraverso l’accesso a un portale dedicato, direttamente o con il supporto familiari. La persona da vaccinare sarà quindi ricontatta e sarà precisato il luogo in cui effettuare la somministrazione della dose.

Moratti: “Distribuire i vaccini in base ai target”

La Regione Lombardia chiede la revisione del criterio di distribuzione dei vaccini anti-Covid: dal criterio della popolazione bisogna tornare a quello dei target, ha sottolineato Moratti. L’ex ministra ha chiesto che il presidente Stefano Bonaccini “chieda la convocazione di una conferenza Stato-Regioni per verificare i criteri di distribuzione dei prodotti vaccinali. In questa prima fase erano stati sulla base dei target, a seguito delle richieste di poche regioni è stata adottata la definizione non più del target ma della popolazione. Questo criterio – ha detto Moratti – non ci soddisfa, non soddisfa la maggior parte delle Regioni, perché potremmo trovarci con una regione che ha un maggior numero di ultra sessantenni o di categorie con particolari fragilità, una regione si potrebbe trovare in una condizione diversa rispetto ad altre”. Dunque, ha aggiunto la vicepresidente, “per questo motivo, ho chiesto di avere di nuovo il criterio sui target che quasi tutte le Regioni stanno chiedendo”.