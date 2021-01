Vaccini, l’Ema dà il via libera ad AstraZeneca

L’Agenzia Europea per i medicinali autorizza il vaccino per i maggiori di 18 anni.

AstraZeneca, la Ue pubblica il contratto. Von der Leyen: “Testo chiarissimo, contiene ordini vincolanti” dai nostri corrispondenti Alberto d’Argenio , Antonello Guerrera 29 Gennaio 2021

“La raccomandazione dell’Agenzia Europea per i medicinali è importante per estendere l’accesso al vaccino Oxford/AstraZeneca in Europa e fornire ulteriore sostegno che, dopo il rigoroso controllo delle autorità di regolamentazione, il vaccino può essere utilizzato per proteggere le popolazioni dalla pandemia di coronavirus”. Così il professor Andrew Pollard, direttore dell’Oxford Vaccine Group e capo investigatore sugli studi sui vaccini di Oxford, a proposito del vaccino anti-Covid sviluppato da università di Oxford, Irbm e AstraZeneca.

L’utilizzo di fabbriche britanniche da parte di AstraZeneca per rifornire l’Ue “non è un’opzione, è un obbligo contrattuale”. Lo ha detto un funzionario europeo dopo la pubblicazione del contratto tra l’Ue e l’azienda anglo-svedese. Nei giorni scorsi l’ad di AstraZeneca, Pascal Soriot, aveva assicurato in un intervista a Repubblica di dover riservare agli inglesi la produzione degli stabilimenti nel Regno Unito. Argomento fortemente contestato da Bruxelles.

Germania, improbabile ok Ema ad AstraZeneca “senza limitazioni”. E Berlino conferma contatti con Sputnik dalla nostra corrispondente Tonia Mastrobuoni 29 Gennaio 2021

Nel contratto reso pubblico oggi, alla voce ‘produzione e fornitura’, la possibilità di produrre le dosi nel Regno Unito viene menzionata esplicitamente in un paragrafo successivo a un primo comma in cui si legge che AstraZeneca dovrebbe fabbricare le dosi all’interno dell’Ue. “Siamo un po’ imbarazzati dal fatto che diverse fabbriche dovrebbero ovviamente fornirci i vaccini ordinati, eppure riceviamo solo le dosi da una di loro”, ha detto la fonte, sottolineando che davanti a un contenzioso legale sarà il giudice a decidere.