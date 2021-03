Vaccini, Mattarella alla Nuvola visita l’hub vaccinale. Zingaretti: “Gesto di sensibilità e vicinanza”

Visita in mattinata del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al centro vaccinale allestito alla Nuvola di Fuksas all’Eur. Ad accompagnare il Capo dello Stato nella visita di circa mezz’ora è stato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Presenti anche l’architetto Massimiliano Fuksas e sua moglie Doriana Mandrelli, co-progettista.

Coronavirus, il Lazio resta zona gialla. Frosinone e Aprilia osservate speciali 05 Marzo 2021

Mattarella è stato applaudito da lavoratori e cittadini presenti, e a quanto riferisce chi era presente, ha rivolto diverse domande sul funzionamento della struttura e ha salutato da lontano i presenti, incoraggiando il personale sanitario al lavoro e rivolgendo un messaggio di speranza a tutti: “Teniamo duro, ce la faremo”.

Poi ha visitato la sala d’attesa, la sala del Triage, quella per la somministrazione dei vaccini, per l’attesa post-vaccinale e, infine, lo spazio dedicato al rilascio del certificato vaccinale. Il capo dello Stato si è complimentato per l’organizzazione e l’efficienza del centro.

Applausi per Mattarella in visita al centro vaccinale alla Nuvola dell’Eur

“Oggi abbiamo accolto il presidente Mattarella alla Nuvola di Fuksas che ospita uno dei più grandi centri per somministrare i vaccini anti Covid in Italia. Lo ringrazio per questo atto di sensibilità e vicinanza verso le operatrici e gli operatrici della sanità del Lazio impegnati nella grande campagna vaccinale in questo luogo simbolo dell’Italia, dove si può arrivare fino a 4 mila somministrazioni al giorno. Con gli altri centri vaccinali è una vera fabbrica della speranza”, ha commentato il presidente Zingaretti.