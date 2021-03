Vaccini, “oggi l’ok del ministero ad AstraZeneca per gli over 65”

Arriverà oggi l’ok dl ministero della Salute guidato da Roberto Speranza per la somministrazione del vaccino AstraZeneca anche agli over 65.

A dare la notizia è stata l’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio guidata dall’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, che riferendosi alle vaccinazioni in corso ha scritto in una nota: ”Sono temporaneamente sospese le prenotazioni online per gli anni 65 e 64 ovvero i nati nel 1956 e 1957, poiché è imminente la nuova circolare del Ministero della Salute che dovrebbe ampliare la fascia di età per la somministrazione del vaccino Astrazeneca. Da fonti ufficiali abbiamo appreso che nelle prossime ore sarà emanata la nuova circolare e per questo motivo si è deciso di sospendere provvisoriamente le prenotazioni affinché vi sia un pieno allineamento con le indicazioni nazionali”.

Era stato proprio Speranza a chiedere nei giorni scorsi agli scienziati di verificare la possibilità di estendere il vaccino di AstraZeneca agli over 65. Dopo l’analisi dei dati la decisione finale toccava all’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco . Fino a oggi l’indicazione in Italia per l’utilizzo del vaccino sviluppato dall’università di Oxford riguarda la fascia di età 18-65 anni, mentre lo scorso 29 gennaio, l’Agenzia europea dei medicinali (Ema) lo aveva autorizzato per l’utilizzo nei soggetti a partire dai 18 anni e senza limiti di età. L’uso del vaccino AstraZeneca per gli over 65 è stato già autorizzato oggi dalla Germania, ieri dall’Austria e nei giorni scorsi dalla Francia.

Quanto al Lazio, “i nati negli anni 1956 e 1957 possono comunque continuare a richiedere la vaccinazione presso i propri medici di medicina generale in attesa delle nuove disposizioni. Rimangono inalterate le prenotazioni online per la fascia di età 79-78 ovvero i nati 1942 e 1943 e per le gravi vulnerabilità. Si conferma inoltre che verranno chiuse alle ore 24 di oggi le prenotazioni rivolte al personale scolastico che hanno raggiunto quota 130 mila”.