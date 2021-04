“Vaccini per tutti i pugliesi over 60 che si presentano negli hub”: ecco le nuove regole della Regione

Pubblicità

Qualsiasi cittadina o cittadino pugliese con più di sessant’anni potrà presentarsi a un hub vaccinale e chiedere un vaccino. Dovrà essere somministrata immediatamente una dose di AstraZeneca, come disposto dal commissario nazionale Francesco Paolo Figliuolo. Lo ha deciso la Regione Puglia con una circolare inviata a tutte le Asl. Si tratta di una rivoluzione del piano pugliese, nella speranza di velocizzare le somministrazioni. Ecco i dettagli. Chi ha già effettuato l’adesione sul sistema ‘La Puglia ti vaccina’ avrà un accesso prioritario nei giorni e nella fascia oraria programmati. Sarà però consentita parallelamente la vaccinazione con AstraZeneca a tutti coloro compresi nella fascia di età tra 79 ai 60 anni che non hanno avuto ancora possibilità di prenotarsi, in ordine di anzianità a partire da lunedì 12 aprile per i 79 enni.

Per evitare sovrafflusso per la giornata di lunedi 12 aprile verranno vaccinati negli hub della Puglia tutti i cittadini pugliesi senza fragilità di 79 anni (nati nel 1942). Martedi 13 aprile la vaccinazione sarà aperta alla fascia dei 78 anni (nati nel 1943). Ovviamente fino a esaurimento dei vaccini disponibili. Di mano in mano che gli slot verranno saturati sarà consentito, a seguito di comunicazione ad hoc, sbloccare le altre fasce di età per ordine di anzianità per presentarsi agli hub per la vaccinazione. “Si prega pertanto i cittadini che non rientrano nelle fasce di età indicate – fanno sapere della Regione – di non presentarsi presso gli hub vaccinali e ad attendere lo sblocco della loro annualità. Sono sbloccate progressivamente da lunedì 12 le adesioni sulla piattaforma ‘La Puglia ti vaccina’ per le vaccinazioni per la fascia 69-60 anni e nella stessa giornata si aprono le adesioni per chi è nato dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1953.

Per poter fronteggiare quella che si spera sarà un’adesione di massa, la Regione ha chiesto sostanzialmente di requisire tutti i medici. I direttori generali, si legge nella delibera dovranno “impegnare nelle attività vaccinali tutto il personale sanitario e medico che non è adibito ad attività di assistenza ospedaliera in regime di ricovero, di emergenza urgenza, in attività ambulatoriali territoriali urgenti e non differibili nonché in attività di riabilitazione e recupero non rinviabili. Andranno poi attivati “immediatamente tutti gli istituti contrattuali previsti per il personale di comparto e per la dirigenza per l’erogazione di prestazioni aggiuntive finalizzate agli obiettivi inderogabili connessi al Piano strategico di vaccinazione”.

Dai vertici della Regione si chiede anche di “attivare immediatamente forme di coinvolgimento di operatori sanitari e medici in organico presso Aziende ospedaliero-universitarie, istituti ed enti del Servizio sanitario regionale nonché presso strutture private che si rendano disponibili alla partecipazione alle sedute vaccinali in attività extra lavorativa”. Al momento le scorte ci sono: la Puglia ha 230mila fiale in frigorifero. Ci sono circa 30mila dosi di Moderna affidate ai medici di base, 60mila Pfizer che servono principalmente per i richiami e circa 130mila dosi di Astrazeneca. Nei prossimi giorni, però, sono previsti nuovi arrivi.





