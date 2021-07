Vaccini, Salvini: “Non voglio mio figlio 18enne inseguito da una siringa”. E sul green pass: “Multe? In Sicilia sbarcano migranti a carrettate”

“Io non sono no vax, i miei genitori di 75-76 anni sono vaccinati due volte, tranquilli e sicuri”, dice Matteo Salvini dal gazebo del referendum della giustizia a Jesolo lido. Ma “mi rifiuto di vedere qualcuno che insegue mio figlio che ha 18 anni con un tampone o con una siringa. Prudenti sì, terrorizzati no”. È dunque a favore dei vaccini il leader leghista ma anche per la libertà di tutti, compresa quella di suo figlio diciottenne. “La variante Delta è più contagiosa ma non fa più morti. Ci dovremo convivere con questo virus, come conviviamo con tanti altri virus, senza star chiusi in casa ma prendendo tutte le precauzioni del caso. Questa è la posizione della Lega”, ribadisce.

Salvini si è schierato subito contro il Green Pass in Italia sul modello francese. “È fuori discussione”, ha detto qualche giorno fa dopo l’incontro a Chigi con il premier Draghi. E ora commenta: “Leggevo di multe di 400 euro, se uno deve fare il green pass per andare a prendere il caffè in piazza Mazzini…intanto ne sbarcano a carrettate in Sicilia senza green pass. Quindi, prudenti, ma senza vivere da segregati in casa”. Sul green pass “la nostra posizione è chiara: bisogna essere attenti e prudenti perché quella brutta bestia del virus non è ancora stata sconfitta” ma “lasciamo lavorare la gente in sicurezza. Qualcuno già parla di zone gialle, arancioni, rosse a luglio ad agosto. Garantiamo i vaccini a tutti i 70-80enni ma non possiamo condannare i ragazzi che hanno sofferto alla paura a vita”, commenta.

Dal Covid al prossimo governo. “Possono tirarla per le lunghe ma prima o poi ci richiameranno a votare” e allora “un governo di centrodestra, liberale e moderno con la Lega alla guida avrà nell”autonomia e nel taglio delle tasse due priorità”, dice Salvini che torna anche sul ddl Zan che martedì torna in Senato. “Chiediamo al Pd di ascoltare, ascoltare l’appello del Santo Padre, di educatori, associazioni e famiglie. Mettiamoci d’accordo e non andiamo allo scontro in aula”. La risposta di Enrico Letta, segretario dem, arriva dalle pagine di Repubblica: “Il Pd su questo tema vuole discutere con persone che hanno una sola faccia. Non trovo sia serio appoggiare le iniziative anti-Lgbtqi+ di Orban in Europa e poi disinvoltamente proporsi per una trattativa a difesa di quella comunità a livello italiano. Se vuole confrontarsi con noi sulla Zan rinneghi pubblicamente le norme anti-Lgbtqi+ approvate in Ungheria”.