Vaccini, somministrate oltre 500mila dosi giornaliere. Over 80: meno di mezzo milione attendono la prima iniezione

L’ultimo aggiornamento sulla campagna vaccinale indica un aumento di somministrazioni rispetto alla settimana scorsa pari a 3 milioni 513.802, con una media giornaliera superiore al mezzo milione. Il numero è infatti salito da 26 milioni 141.926 somministrazioni, registrate il 14 maggio alle ore 17, a 29 milioni 655.728 rilevate una settimana dopo alla stessa ora. È quanto emerge dal report settimanale delle vaccinazioni in Italia, a cura del Commissariato di Francesco Figliuolo.

Gli incrementi più importanti delle dosi somministrate riguardano la fascia 70-79 anni, salita a livello nazionale dal 75,16% al 79,45% di prime somministrazioni (+4,29).

Molte Regioni hanno aumentato il passo per ciò che riguarda una delle categorie più vulnerabili, facendo registrare variazioni di circa il 7% rispetto alla settimana precedente, dato superiore a quello medio nazionale, si legge ancora nella nota del Commissariato. Anche la fascia over 80 fa registrare dati positivi, con un 89,60% e un 79,69% rispettivamente di prime e seconde somministrazioni, che vede il numero di persone in attesa di prima dose scendere per la prima volta sotto il mezzo milione (472.202 contro 519.666 la settimana passata).

Infine il dato sulle Rsa: supera il 98% la percentuale degli ospiti che hanno ricevuto la prima dose. Cresce inoltre di 109 unità il numero dei punti vaccinali, che raggiunge quota 2.659.