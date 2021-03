Vaccini, Speranza chiede verifiche per l’utilizzo di AstraZeneca anche per over 65

C’è ancora il vaccino di AstraZeneca al centro delle verifiche su come utilizzarlo e sulla sua distribuzione ai Paesi europei. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha chiesto agli scienziati di verificare la possibilità di estendere il vaccino di AstraZeneca agli over 65 e ora dopo l’analisi dei dati la decisione finale spetterà all’Aifa, che ieri aveva sottolineato che “la posizione potrebbe essere rivista se i nuovi dati lo consentiranno” . Attualmente l’indicazione in Italia per l’utilizzo di questo vaccino riguarda la fascia di età 18-65 anni, mentre lo scorso 29 gennaio, l’Agenzia europea dei medicinali (Ema) lo aveva autorizzato per l’utilizzo nei soggetti a partire dai 18 anni e senza limiti di età. L’uso del vaccino AstraZeneca per gli over 65 è stato già autorizzato oggi dalla Germania, ieri dall’Austria e nei giorni scorsi dalla Francia.

Intanto, sul fronte della distribuzione, dopo i reiterati annunci da parte di AstraZeneca di ritardi nelle consegne, oggi il governo italiano ha negato l’esportazione in Australia di 250 mila dosi del vaccino, motivando il diniego con il fatto che il Paese destinatario della fornitura è un Paese non vulnerabile. A convincere l’esecutivo a dire no alla richiesta di export è stato anche il permanere della penuria di vaccini nell’Ue e in Italia e appunto dei ritardi nelle forniture dei vaccini anti-Covid-19 da parte di AstraZeneca. Infine, il no italiano alla casa farmaceutica è motivato dall’elevato numero di dosi di vaccino oggetto della richiesta di autorizzazione all’esportazione (oltre 250 mila) rispetto alla quantità di dosi finora fornite all’Italia, e più in generale, ai Paesi dell’Ue.

L’Italia aveva ricevuto una richiesta di autorizzazione all’esportazione di vaccini anti Covid-19 da parte di AstraZeneca come da regolamento Ue, che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione. Seguendo il meccanismo europeo, l’Italia ha inviato la proposta di decisione (di non autorizzazione) formulata a livello nazionale alla Commissione europea che ha l’ultima parola.