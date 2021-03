Vaccini, Speranza firma intesa con i farmacisti

Sulle vaccinazioni in farmacia è stato siglato l’accordo. Ad annunciarlo lo stesso ministro della Salute: “Ho appena firmato il protocollo con Regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie del nostro Paese – ha spiegato Roberto Speranza – la campagna di vaccinazione è la vera chiave per chiudere questa stagione così difficile. Oggi facciamo un altro importante passo avanti per renderla più veloce e capillare”.

Al via la Liguria

E per accelerare nella campagna vaccinale la prima Regione ad aver arruolato le farmacie è stata la Liguria dove è possibile immunizzarsi da oggi contro il Covid. Al momento sono 52 le strutture disponibili. A iniettare i vaccini sano medici o personale abilitato. “Bisogna vaccinare tanto e velocemente per poter ripartire”, aveva detto il presidente della Liguria Giovanni Toti, ieri, annunciando l’iniziativa.

Il Lazio

“Sono circa mille, su 1.800, Le farmacie del Lazio che hanno dato la loro pre-adesione alla campagna vaccinale”, ha sottolineato invece il presidente di Federfarma Roma, Andrea Cicconetti. L’obiettivo ha aggiunto il presidente “è organizzarci sulle modalità di distribuzione e di prenotazione in modo di arrivare pronti a fine aprile, quando è previsto l’arrivo delle prime dosi del vaccino Johnson&Johnson”.

Il vaccino Johnson&Johnson

L’arrivo in Italia dei vaccini Johnson&Johnson è previsto per il 16 aprile. “Il commissario figliuolo mi ha confermato che i vaccini Johnson&Jonhson arriveranno in italia dal 16 aprile”, a dannunciarlo, su Facebook è stato il presidente del Consiglio della Liguria, Gianmarco Medusei, dopo aver partecipato questa mattina all’inaugurazione dell’hub vaccinale alla fiera di Genova.