Vaccini, vertice governo e regioni. Il commissario per l’emergenza: “Scorta di dosi per le regioni in difficoltà”

ROMA – E’ in arrivo in Italia una gran quantità di dosi di vaccini, il problema è il trasporto “nell’ultimo miglio” sul territorio e la gestione dei punti di somministrazione. E’ quanto avrebbe detto il commissario all’emergenza Covid, Francesco Figliuolo, intervenendo alla riunione con Governo, Protezione civile ed Enti locali sul piano vaccinale. Anche l’ex commissario Domenico Arcuri si è collegato per un breve saluto in videoconferenza. Il manager ha detto “ricorderó quest’anno”, parlato del passaggio di consegne e augurato buon lavoro al successore.

I punti vaccinali vanno incrementati, ha spiegato il generale, usando ogni possibilità: siti produttivi, asset protezione civile e forze armate. Il commissariato all’emergenza si farà carico di aumentare i centri vaccinali e dei rinforzi sanitari e organizzativi.

Il commissario all’emergenza Figliuolo concorda sulla necessità di creare una scorta di vaccini, una sorta di ‘fondo di solidarietà’. “Se ci sono Regioni che hanno difficoltà dobbiamo intervenire”, avrebbe sottolineato il generale, confermando l’esigenza di uno stretto coordinamento con le regioni.





