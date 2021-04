Vaccini, vertice ministero e Aifa su caso J&J

Occhi puntati anche in Italia su Johnson&Johnson dopo la richiesta di sospendere in via precauzionale nei siti federali l’uso del vaccino da parte Cdc (il più importante organismo di controllo sulla sanità pubblica degli Stati Uniti) e Fda (l’ente governativo americano che regolamenta l’uso di farmaci e alimenti). È infatti stata programmata per oggi alle 16 una riunione al ministero della Salute dopo lo stop degli Usa. All’incontro dovrebbe prendere parte anche l’Agenzia italiana del farmaco. La richiesta di Fda e dei Cdc di sospendere il vaccino arriva dopo alcuni casi di coagulazione arriva proprio nel giorno in cui in Italia arrivano le prime dosi targate J&J. Si tratta di 184mila dosi attese nel pomeriggio all’hub nazionale della Difesa a Pratica di Mare.

E al riguardo arriva una dichiarazione di Johnson & Johnson che spiega: “Al momento nessun nesso causale chiaro è stato stabilito fra i rari eventi tromboembolici segnalati e il vaccino anti Covid di Janssen”.