Vaccini, vertice ministero e Aifa su caso J&J

Occhi puntati anche in Italia su Johnson&Johnson dopo la richiesta di sospendere in via precauzionale nei siti federali l’uso del vaccino da parte Cdc (il più importante organismo di controllo sulla sanità pubblica degli Stati Uniti) e Fda (l’ente governativo americano che regolamenta l’uso di farmaci e alimenti).

È stata infatti programmata per oggi alle 16 una riunione al ministero della Salute sul caso J&J. All’incontro dovrebbe prendere parte anche l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). La richiesta di Fda e dei Cdc di sospendere il vaccino arriva dopo alcuni casi di coagulazione e proprio nel giorno in cui in Italia arrivano le prime dosi J&J. Si tratta di 184mila dosi attese nel pomeriggio all’hub nazionale della Difesa a Pratica di Mare.

E al riguardo’azienda Johnson & Johnson spiega che “al momento nessun nesso causale chiaro è stato stabilito fra i rari eventi tromboembolici segnalati e il vaccino anti Covid di Janssen”.

Mentre Alessio D’amato, assessore alla Sanità del Lazio, chiede che sul vaccino J&J “ci sia una decisione rapida, chiara, definitiva, senza tentennamenti e incertezze. Bisogna evitare di fare ciò che è stato fatto con il vaccino AstraZeneca”. E aggiunge: “Le autorità si pronuncino con una voce sola anche perché negli Usa si trovano in una situazione totalmente diversa avendo già somministrato alla popolazione milioni di dosi. Mi auguro che si mantenga un livello di razionalità e di pragmatismo, il rischio di una tempesta perfetta è molto alto”.

Intanto a seguito della procedura di segnale condotta a livello europeo, l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha emesso una nuova nota sul vaccino AstraZeneca per aggiornare gli operatori sanitari sui punti emersi dalla valutazione del vaccino. Gli elementi chiave sono che “una relazione causale tra la vaccinazione con Vaxzevria e l’insorgenza di trombosi in combinazione con trombocitopenia è considerata plausibile. Anche se tali reazioni avverse sono molto rare, hanno superato quanto atteso nella popolazione generale”. Ma in questa fase “non sono stati identificati fattori di rischio specifici”. In ogni caso, scrive l’Aifa, “gli operatori sanitari devono vigilare su segni e sintomi di tromboembolia e/o trombocitopenia e informare di conseguenza i vaccinati. L’uso di questo vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali nazionali”.