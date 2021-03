Vaccino anche di sera: aperto fino a mezzanotte l’hub di Fiumicino, è il primo in Italia

Pubblicità

Pubblicità



https://video.repubblica.it/dossier/coronavirus-wuhan-2020/coronavirus-vaccino-anche-di-sera-aperto-fino-a-mezzanotte-l-hub-di-fiumicino-e-il-primo-in-italia/384534/385262?rss

Copia

<iframe class=”rep-video-embed” src=”https://video.repubblica.it/embed/dossier/coronavirus-wuhan-2020/coronavirus-vaccino-anche-di-sera-aperto-fino-a-mezzanotte-l-hub-di-fiumicino-e-il-primo-in-italia/384534/385262&width=640&height=360″ width=”640″ height=”360″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

Copia

Vaccini anche di notte. Nel Lazio. L’hub vaccinale allestito nel parcheggio lunga sosta dell’aeroporto di Roma Fiumicino è il primo in Italia a consentire le vaccinazioni in orario serale: è stata decisa un’estensione dell’orario fino alle 24 per poter somministrare 200 dosi in più al giorno. “La mortalità nel Lazio risulta quasi dimezzata. Vuol dire che è stato giusto concentrarci sugli anziani”, ha detto il presidente della Regione Nicola Zingaretti, presente all’avvio della sperimentazione serale. L’obiettivo è estenderla ad altri hub regionali, ma per farlo serve un aumento delle dosi di vaccino a disposizione. “Per ora riusciamo a fare circa 25mila vaccinazioni al giorno, ma possiamo arrivare a 50mila, in linea con le richieste del presidente Draghi – spiega l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato – per farlo, però, ci servono le dosi. L’arrivo di Johnson&Johnson? E’ previsto per la metà di aprile. Quello è un vaccino strategico perché monodose e di facile conservazione. Ci permetterà di iniziare con le vaccinazioni in farmacia e dal medico di base”.

Video Francesco Giovannetti





Go to Source

Tweet Share Pinterest