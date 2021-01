Vaccino anti Covid dal medico di famiglia, ecco come funzionerà

Pubblicità

CI SIAMO quasi. Terminata la prima fase dell’immunizzazione per Covid-19, dovranno partire le vaccinazioni su larga scala, partendo dagli over-80 per poi scendere, con particolare attenzione non solo all’età, ma anche alle patologie eventualmente presenti nei “candidati” al ciclo di vaccinazione. Oltre alle linee-guida, però, sarà anche necessario organizzare un sistema che consenta di raggiungere in tempi rapidi e senza troppi sforzi i cittadini o comunque essere facilmente disponibile In questa chiave, compatibilmente con la disponibilità di dosi vaccinali e con le difficoltà logistiche (per il vaccino di Pfizer ci sono necessità di conservazione a bassissime temperature che invece non sono previste per quello di Moderna o Astra-Zeneca), i medici di medicina generale potrebbero diventare l’asso nella manica del sistema sanitario. Grazie a loro, presenti capillarmente su tutto il territorio nazionale e in grado di conoscere uno per uno gli assistiti, si potrebbero raggiungere in tempi relativamente rapidi milioni di persone ad un ritmo che, considerando circa 43 mila medici per 10 vaccinazioni al giorno in media, potrebbe arrivare a mezzo milione di persone, coinvolgendo anche i pediatri di libera scelta.

A lanciare l’ipotesi sono le dichiarazioni del segretario della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale Silvestro Scotti. “A metà o fine febbraio la maggioranza dei medici di famiglia potrebbe essere immunizzata – ha spiegato Scotti ad Adn-Kronos – A quel punto, in una condizione di maggiore protezione, potremmo cominciare a vaccinare, con i numeri che solo noi possiamo garantire, come dimostra la campagna antinfluenzale. Se ci saranno i vaccini, infatti, in quattro mesi possiamo vaccinare oltre 20 milioni di italiani. Chiaro che : la vaccinazione di massa sarà possibile soprattutto dalle dosi di vaccino che arriveranno”.

Gli accordi con le Regioni

In pratica: pur se prima di marzo sarà difficile che si parta con la vaccinazione di massa, si sta oliando la macchina dell’immunizzazione. Certo è che al momento, passare alla pratica di questo grande piano non è possibile, anche perché le difficoltà nell’approvvigionamento nei vaccini legate alla riduzione della distribuzione da parte delle case farmaceutiche impongono un ovvio rallentamento al processo. Ma ciò che conta è che esista questa disponibilità generale da parte dei medici di famiglia e soprattutto che anche le regioni stiano iniziando a muoversi. E’ di ieri la notizia che la Lombardia, ovviamente appena prenderà il via il piano nazionale che darà lo “start” al processo, ha stretto un accordo con la medicina generale per somministrare i vaccini per il virus Sars-CoV-2 negli studi medici e addirittura si punta a vaccinare anche in farmacia, ovviamente in presenza di un medico. Ma anche altre regioni si stanno muovendo su questa linea, preparandosi per il prossimo futuro che dovrà vedere una vera e propria “corsa” all’immunizzazione, compatibilmente con le disponibilità di dosi vaccinali per il nostro Paese.

Tra le più vicine alla meta, oltre a Lombardia e Piemonte che hanno già siglato accordi specifici con la medicina generale, appaiono Veneto, Trentino ed Emilia-Romagna. Ma un po’ in tutte le Regioni si sta osservando una particolare disponibilità da parte della medicina generale e diventare parte attiva nella somministrazione dei vaccini per Covid-19, sulla scorta di quanto già avviene, da tempo, per l’influenza stagionale. Certo è in conclusione, che la collaborazione della Medicina generale per questa specifica campagna di vaccinazione appare cruciale. “Dobbiamo affrontare una campagna straordinaria che punta a immunizzare nel più breve tempo possibile almeno il 70-80% della popolazione adulta – conferma Giancarlo Icardi, docente di Igiene all’Università di Genova e referente del gruppo vaccini per la Siti (Società Italiana di Igiene). Con la sfida che ci aspetta, come del resto accade già per l’influenza, la Medicina generale diventa un tassello fondamentale per raggiungere gli obiettivi che ci proponiamo in termini di sanità pubblica”

