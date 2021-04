Vaccino Coronavirus, Mattarella allo Spallanzani per la seconda dose

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto all’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani per sottoporsi al richiamo del vaccino anti-Covid, dopo che il 9 marzo scorso gli era stata somministrata la prima dose di Moderna, che ne prevede una seconda a 28 giorni di distanza.

Il presidente della Repubblica è arrivato alle 12 all’Inmi Spallanzani di Roma per il richiamo del vaccino Moderna contro Covid-19. Due macchine hanno varcato il cancello dello Spallanzani e il presidente è sceso, accompagnato da alcune persone. Come già accaduto il 9 marzo scorso con la prima dose, si è messo in fila, aspettando il suo turno per la somministrazione. Tra le persone in attesa, nessuna sorpresa nel vedere il capo dello Stato seduto al loro fianco. “Non mi ero neanche accorta del presidente, avevo visto un gruppetto di persone ma nulla di più. Bello saperlo qui con noi, paziente e in fila”, ha affermato una signora anche lei all’Inmi per la seconda dose. “Ha salutato tutti con un buongiorno e poi si è seduto”, ha aggiunto la signora Mariangela, 72enne, alla prima dose.

“La sobrietà del presidente Mattarella è un esempio fulgido”, afferma in una nota l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato che questa mattina ha Mattarella all’Inmi. “Questa mattina allo Spallanzani si è svolto tutto regolarmente”, ha aggiunto l’assessore D’Amato nella nota. “Dopo la somministrazione della seconda dose del vaccino il presidente si è soffermato all’uscita chiedendo notizie in merito all’andamento della campagna vaccinale e ho riferito che a Roma e nel Lazio si sta compiendo un grande sforzo organizzativo e siamo pronti a fare di piu’, ma abbiamo bisogno della certezza delle forniture dei vaccini”.