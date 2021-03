Vaccino Coronavirus, ReiThera iniettato ai primi 5 volontari a Latina

Prime somministrazioni del vaccino ReiThera nel Lazio. Oggi pomeriggio all’ospedale “Goretti” di Latina il farmaco tutto italiano, messo a punto dall’azienda di Castel Romano in collaborazione con l’istituto Spallanzani di Roma, è stato iniettato ai primi cinque volontari. Scattata la fase 2 della sperimentazione e individuati i 26 centri italiani in cui effettuarla, al “Santa Maria Goretti” sono arrivate oltre mille candidature.

Il personale del Dipartimento di malattie infettive, diretto dalla dottoressa Miriam Lichtner, ne ha selezionate 400 e alla fine ha deciso che alla sperimentazione farà prendere parte a un totale di 50 volontari. Oggi pomeriggio sono iniziate dunque le prime somministrazioni, fatte a cinque volontari, uomini e donne, di età compresa tra i 40 e i 60 anni, tutti residenti a Latina e provincia. A breve la sperimentazione inizierà anche allo Spallanzani e poi all’Umberto I e al Gemelli. La fase 2 prevede che il vaccino, basato su un adenovirus, venga somministrato in due dosi a distanza di 21 giorni, ma al “Goretti” proveranno anche con la dose unica, per appurare se, come nel caso del farmaco di Johnson & Johnson, possa essere sufficiente.

Un’attività portata avanti dall’Asl di Latina in collaborazione con l’Università “La Sapienza” di Roma. E dalla settimana prossima al “Goretti” hanno previsto di andare avanti con un ritmo di dieci volontari al giorno per la vaccinazione. La speranza è di avere presto un’arma in più contro il Covid. Proprio l’ospedale di Latina del resto è uno di quelli che sta letteralmente esplodendo per i troppi contagiati dal virus che necessitano di ricovero e alleggerire un simile carico è fondamentale.