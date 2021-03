Vaccino Covid: il Pfizer funziona bene sugli adolescenti

Pubblicità

Gli adolescenti e i bambini potrebbero iniziare a essere vaccinati prima di quanto immaginiamo. Almeno con il vaccino anti-Covid prodotto da Pfizer-BioNTech che proprio oggi ha annunciato i primi risultati promettenti dei trial in corso sui più giovani. In particolare, il vaccino è risultato sicuro ed efficace nel 100 per cento dei casi in cui è stato somministrato agli adolescenti, precisamente ragazzi che hanno un’età compresa tra i 12 e 15 anni. Per questo la Pfizer accelera e prevede di presentare a breve i nuovi dati alla Food and Drug Administration (FDA), l’agenzia regolatoria dei farmaci americana, per un’estensione ai più giovani dell’autorizzazione all’uso di emergenza del suo vaccino a due dosi.

Lo studio di fase III a cui fa riferimento la Pfizer, ancora non pubblicato su una rivista scientifica e non sottoposto a revisione dei pari, è stato 3 condotto su 2.260 adolescenti americani. I risultati mostrano che il vaccino ha suscitato forti risposte anticorpali un mese dopo la seconda dose, superando addirittura le risposte anticorpali registrate nei giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni coinvolti in studi precedenti. Il vaccino è attualmente autorizzato negli Stati Uniti per l’uso di emergenza nelle persone di età pari o superiore ai 16 anni. Nello studio sugli adolescenti, i ricercatori hanno osservato 18 casi di Covid-19 tra i 1.129 partecipanti a cui è stato somministrato un placebo e nessun caso tra i 1.131 volontari che hanno ricevuto il vaccino.

Inoltre, Pfizer/BioNTech hanno specificato che gli effetti collaterali osservati negli adolescenti erano simili a quelli osservati nei giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni. Nulla di grave quindi. Gli effetti indesiderati comuni, infatti, includono dolore al sito di iniezione, affaticamento e febbre. Ora i partecipanti saranno monitorati per due anni, sia per continuare a valutare l’efficacia del vaccino che la sua sicurezza.

Se questi risultati venissero confermati, milioni di famiglie americane potrebbero presto tornare alla normalità. A seconda di quanto stabilirà la FDA, gli studenti delle scuole medie e superiori potrebbero essere vaccinati prima dell’inizio del prossimo anno accademico e a seguire si potrebbe procedere con i bambini delle scuole elementari.

La notizia diffusa da Pfizer è stata accolta con grande entusiasmo dagli esperti. “Oh mio Dio, sono così felice, è incredibile”, ha detto Akiko Iwasaki, immunologa dell’Università di Yale. Perché se anche sforzi di vaccinazione stanno accelerando in tutta la nazione – tanto che ieri si è stimato che ben il 29 per cento degli adulti ha ricevuto almeno una dose di un vaccino contro il coronavirus e che il 16 per cento ha completato il ciclo vaccinale – gli Stati Uniti, secondo alcuni esperti, non possono sperare di raggiungere l’immunità di gregge senza immunizzare i più giovani. I bambini sotto i 18 anni rappresentano circa il 23 per cento della popolazione americana. “Prima potremo somministrare vaccini a quante più persone possibili, indipendentemente dalla loro età, prima saremo in grado di sentirci davvero come se stessimo ponendo fine a questa pandemia per sempre”, ha commentato Angela Rasmussen, virologa alla Georgetown University a Washington.

Ora Pfizer e BioNTech hanno avviato una sperimentazione clinica del vaccino in bambini sotto i 12 anni d’età e solo la scorsa settimana hanno iniziato le vaccinazioni nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni. Gli scienziati prevedono di iniziare a testare il vaccino la prossima settimana anche nei bambini più piccoli, quelli di età compresa tra 2 e 5 anni e a seguire si procederà con i bambini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni. I risultati di questo studio in tre fasi sono attesi dopo la fine dell’estate e le aziende sperano di rendere disponibile il vaccino per i bambini sotto i 12 anni già all’inizio del prossimo anno. “Condividiamo l’urgenza di espandere l’uso del nostro vaccino ad altre popolazioni e siamo incoraggiati dai dati degli studi clinici su adolescenti di età compresa tra 12 e 15 anni”, ha commentato Albert Bourla, presidente e amministratore delegato di Pfizer. Anche Moderna sta testando il suo vaccino sui bambini. I primi risultati sugli adolescenti sono attesi nelle prossime settimane e nei bambini di età compresa tra 6 mesi e 12 anni dopo l’estate. AstraZeneca ha iniziato a testare il suo vaccino su bambini di età pari o superiore a 6 mesi il mese scorso e Johnson & Johnson ha detto che aspetterà i risultati degli studi sui “più grandi” prima di testare il suo vaccino nei bambini sotto i 12 anni.





