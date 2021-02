Vaccino Covid, prime dosi AstraZeneca arrivate in Italia

Sono arrivate nel primo pomeriggio presso l’Aeroporto di Pratica di Mare, hub nazionale della Difesa, 249.600 dosi del vaccino AstraZeneca. Dopo la suddivisione da parte del personale del Ministero della Salute, nei prossimi giorni, saranno distribuite nelle varie Regioni con il concorso di SDA e delle Forze Armate nell’ambito dell'”Operazione Eos”. Il piano del Ministero della Difesa, guidato da Lorenzo Guerini, è stato predisposto dal Comando di Vertice Interforze della Difesa, su richiesta del Commissario Straordinario Domenico Arcuri e in stretta cooperazione con la struttura commissariale per l’emergenza Coronavirus.

“L’arrivo delle prime dosi del vaccino in Italia è un primo step per l’avvio della normalizzazione delle forniture da parte di AstraZeneca, che si sta adoperando tantissimo per superare le difficoltà e imprimere un impulso decisivo alla campagna di immunizzazione dei cittadini del nostro Paese. Il gruppo Irbm non farà mancare il proprio contributo per il raggiungimento di tale obiettivo”. Lo dichiara all’Adnkronos Salute Piero Di Lorenzo, presidente dell’Irbm di Pomezia (Roma), la società che insieme all’università inglese di Oxford ha messo a punto il vaccino anti-Covid e che oggi collabora con l’anglo-svedese AstraZeneca.