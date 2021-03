Vaccino Covid: senza no-vax la Gran Bretagna ha corso

Pubblicità

LONDRA – Fra le ragioni che hanno permesso al Regno Unito di diventare il primo paese d’Europa a vedere la luce alla fine del tunnel della pandemia c’è il numero relativamente basso di no-vax di questo paese. Le persone che rifiutano i vaccini esistono anche qui e hanno fatto sentire la propria voce nel lungo anno dei lockdown contro il Covid-19: ci sono state svariate manifestazioni a Trafalgar Square, con migliaia di dimostranti che hanno bloccato il traffico con sit-in di massa e hanno platealmente violato le norme sul distanziamento sociale, provocando decine di arresti. Tra i cittadini portati via in manette non mancava mai Piers Corbyn, fratello dell’ex-leader laburista Jeremy: uno che pur facendo di professione lo scienziato, è astrofisico e meteorologo, non crede alla scienza, rigettando le teorie sul cambiamento climatico e le vaccinazioni contro ogni tipo di malattia.

Ma rispetto ad altri paesi europei, i no-vax inglesi sono una minoranza meno numerosa. Secondo un sondaggio pubblicato da YouGov l’estate scorsa, il 16 per cento della popolazione era incerto se farsi somministrare il vaccino contro il coronavirus e un altro 16 per cento non aveva sciolto tutti i dubbi al riguardo. Un altro rilevamento d’opinione, condotto dall’istituto Ipsos Mori, aveva riscontrato nello stesso periodo un 22 per cento di cittadini tra i 16 e i 34 anni contrari alla vaccinazione contro il Covid, mentre la percentuale scendeva alll’11 per cento per coloro tra i 55 e i 75 anni. I più anziani, le categorie maggiormente colpite dal virus, erano dunque i più favorevoli a vaccinarsi.

Si tratta di una consistente parte della popolazione, il cui dissenso verso il vaccino per questa pandemia ha contribuito a fare aumentare lo scetticismo britannico anche verso altre comuni vaccinazioni, come quella per i bambini contro il morbillo. Sono tuttavia cifre inferiori a quanto riportato in Francia, dove il fronte dei no-vax sfiora il 40 per cento, e altrove nel continente la media è intorno al 30 per cento.

Sul perché gli inglesi siano meno renitenti al vaccino, in particolare nel caso del Covid, circolano varie teorie. Una è che, rispetto ad altri popoli, per esempio noi italiani, sanno poco di medicinali e malattie, per cui tendono a prendere per buono quanto dice loro il governo in materia di salute pubblica in un momento così drammatico. Qui è rarissimo che vengano somministrati gli antibiotici, nessuno si preoccupa che i bambini prendano freddo (e neppure gli adulti, a giudicare da come uscivano la sera ragazzi e ragazzi in pieno inverno prima della pandemia), la conoscenza del corpo umano è bassa: può capitare di sentire qualcuno lamentarsi di un generico mal di pancia, non certo dei “calcoli alla cistifillea” come è comune orecchiare nei discorsi tra passeggeri sui treni in Italia.

Insomma lo “stiff upper lip” britannnico, affrontare le difficoltà a testa alta, e il “keep calm and carry on” del tempo di guerra, mantenere la calma e andare avanti, può avere contribuito al fatto che nel Regno Unito 34 milioni di persone hanno già ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer o di quello AstraZeneca: merito loro se Londra per la prima volta dal settembre scorso non ha avuto vittime e se è cominciato il ritorno alla normalità, con incontri permessi fino a sei persone all’aperto e l’imminente riapertura di negozi e settore dell’ospitalità.

Ma la partita non è ancora finita. Nei prossimi mesi si vedrà se la Gran Bretagna riuscirà a raggiungere e superare la soglia del 70 per cento della popolazione vaccinata, considerata necessaria per ottenere l’immunità di massa. E se la stragrande maggioranza dei suoi abitanti sarà pronta a sottoporsi a un richiamo annuale, il primo – ovvero la terza dose – è già in programma a partire da settembre, che diventerà quasi certamente una tradizione necessaria come il vaccino che le categorie più a rischio fanno tutti gli anni contro l’influenza.





