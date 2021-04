Vaccino Covid: serve la seconda dose? Può essere fatta con un prodotto differente?

Pubblicità

Perché si fanno due dosi di vaccino? E quando invece può bastarne una sola? Si può effettuare la seconda dose con un vaccino differente? Nel giro di un anno la ricerca scientifica ha portato alla realizzazione di quattro vaccini estremamente efficaci che stanno modificando in meglio la storia di Covid-19. Non tutte le strategie vaccinali, però, sono uguali. Con il passare del tempo e l’accumularsi dei dati il mondo della scienza sta affinando ulteriormente le armi che ci permetteranno di uscire dallo stato di pandemia. Ma cominciamo dalla domanda più attuale, dopo il caso AstraZeneca e la sospensione da parte delle autorità sanitarie dell’inoculazione sotto i 60 anni (in Italia, in altri paesi il limite non è lo stesso). Che fare con chi ha fatto la prima dose del vaccino di Oxford? Fare anche la seconda o cambiare vaccino?

La seconda dose può essere diversa dalla prima?

Attualmente non è possibile effettuare il mix and match – questo il termine tecnico – dei vaccini. Iniziato il ciclo con uno occorre terminarlo con lo stesso vaccino. Sono però in fase di sperimentazione strategie vaccinali basate sull’utilizzo di differenti vaccini tra prima e seconda dose. In Inghilterra, ad esempio, l’Università di Oxford sta valutando la bontà di questo approccio attraverso la combinazione alternativa tra prima e seconda dose del vaccino di Pfizer-BioNTech e AstraZeneca. Non solo, quest’ultimo – in alcune nazioni dove è già approvato Sputnik V- è in sperimentazione proprio con il vaccino russo. Una strategia volta a comprendere se il mix dei differenti prodotti è in grado di indurre una risposta immunitaria ancor più efficiente e proteggere da eventuali varianti. Idea che fonda le sue radici, per quanto riguarda Sars-Cov-2, in un promettente studio effettuato su modello animale. Una strategia comunque ancora tutta da esplorare. La Germania, in ogni caso, ha deciso di procedere con la seconda dose di vaccino Pfizer o Moderna per chi è stato vaccinato con AstraZeneca e ha meno di 60 anni.

Come funzionano i vaccini contro il coronavirus?

L’obiettivo di qualsiasi vaccino è stimolare il sistema immunitario nel riconoscere una porzione dell’agente infettivo in modo tale che, nel caso si incontri quello vero, anticorpi e cellule T possano neutralizzarlo. Per Sars-Cov-2 tutti i vaccini in commercio e le sperimentazioni si basano sul riconoscimento di una porzione della “spike”, la proteina di superficie che consente al virus di interagire con le nostre cellule e penetrare all’interno per replicarsi. Stimolata la produzione di anticorpi contro la proteina spike, in caso di contatto con il virus il nostro corpo sarà in grado di neutralizzare l’agente infettivo.

Quante tipologie esistono?

Ad oggi i vaccini approvati nel nostro Paese contro Sars-Cov-2 appartengono a due categorie: i vaccini a mRNA e i vaccini a vettore virale. In entrambi i casi viene stimolato il sistema immunitario a produrre anticorpi contro la proteina spike. I primi due sono i vaccini sviluppati da Pfizer-BioNTech e Moderna. I secondi due da AstraZeneca e Janssen, con Johnson & Johnson. A differenza dei vaccini conosciuti sino ad oggi – che stimolano la risposta immunitaria sfruttando virus attenuati, inattivati o frazioni proteiche di essi – sia quelli a mRNA sia quelli a vettore virale hanno la caratteristica di contenere le informazioni necessarie per far produrre alle nostre cellule la proteina spike.

In quelli a mRNA il vaccino consiste nel fornire alle cellule tutte le informazioni necessarie sotto forma di mRNA. L’informazione è veicolata all’interno di una “capsula” di lipidi. Una volta assemblata ed espulsa dalla cellula, la proteina viene riconosciuta dal sistema immunitario dando vita alla produzione di anticorpi capaci di riconoscere il virus. In quelli a vettore virale l’informazione è contenuta sotto forma di DNA che viene poi trascritto in mRNA e poi “tradotto” per dare vita alla “spike”. L’informazione in questo caso è veicolata all’interno della cellula attraverso un virus innocuo per l’uomo che funge da trasportatore.

Quanto sono efficaci i vaccini?

Tutti i vaccini disponibili oggi nel nostro Paese sono efficaci nell’evitare la forma grave di Covid-19. Chiarito questo aspetto, i differenti vaccini hanno una differente efficacia nel prevenire lo sviluppo dei sintomi della malattia. I vaccini a mRNA, nei trials clinici che hanno portato alla loro approvazione, hanno mostrato un’efficacia del 94,1% (mRNA-1273 di Moderna) e 95% (Comirnaty di Pfizer-BioNTech) nella riduzione dei casi di malattia sintomatica. Secondo i dati raccolti dalle milioni di somministrazioni sino ad oggi effettuate, l’efficacia globale si è attestata intorno al 90%. I vaccini a mRNA, stando ai dati sino ad oggi disponibili, si sono dimostrati efficaci anche nel bloccare la trasmissione del contagio.

Per quanto riguarda Vaxzevria, il vaccino AstraZeneca, l’efficacia dopo la prima dose si attesta al 76%. Dopo la seconda dose, a 12 settimane dalla prima iniezione, si arriva all’84%. Risultati importanti, pubblicati su The Lancet, che sono stati poi confermati nelle somministrazioni su larga scala e che hanno mostrato quanto sia efficace anche nella popolazione sopra i 55 anni. Diverso è il discorso per quanto riguarda il vaccino sviluppato da Janssen (Johnson&Johnson). A differenza degli altri 3 vaccini approvati oggi in Italia, quello di Janssen prevede una singola somministrazione. Secondo i dati analizzati da Ema – che hanno portato all’approvazione del vaccino in tutto il territorio UE – derivanti del trial clinico Ensemble, il vaccino si è dimostrato efficace nel ridurre del 67% i casi sintomatici di Covid-19 a due settimane dalla somministrazione. Efficacia che raggiunge l’85% nella prevenzione delle forme gravi della malattia. A questo vaccino però è arrivato lo stop dalla Fda americana negli Usa in seguito a sei casi di trombosi rare (su circa 7 milioni di somministrazioni negli Usa) riscontrati in donne che avevano ricevuto l’immunizzazione.

Le varianti virali mettono fuori gioco i vaccini attualmente disponibili?

Una perdita di efficacia dovuta alla presenza di varianti virali non riconosciute dagli anticorpi generati con il vaccino significherebbe lasciare spazio nuovamente al virus. Al momento però questo non sembra accadere. Questo innanzitutto a causa della risposta “policlonale” del nostro sistema immunitario. Quando il corpo viene in contatto con Sars-Cov-2 – o con una porzione della proteina spike in caso di vaccinazione – le cellule di difesa cominciano a produrre anticorpi differenti ognuno capace di riconoscere diverse porzioni della proteina spike. Secondo gli studi più recenti sarebbero almeno 5-6 le zone della proteina spike attaccabili dai diversi anticorpi. Ed è per questa ragione che alcune mutazioni non sarebbero in grado di modificare a tal punto le caratteristiche della proteina da non essere più riconosciuta.

Ad oggi tutti i vaccini sono efficaci contro la variante inglese, la forma virale che ha preso il sopravvento nel nostro Paese e non solo. Quanto alle altre varianti da tempo monitorate, quella sudafricana e brasiliana, secondo quanto pubblicato sulle pagine del New England Journal of Medicine, riescono ad essere neutralizzate dai vaccini a mRNA. Pur diminuendo la capacità di riconoscere parte del virus, una ridotta capacità neutralizzante non significa perdita di efficacia. Discorso differente per i vaccini a vettore virale contro la variante sudafricana. Per la prima, Vaxzevria non si è dimostrato utile nelle forme leggere/moderate della malattia. Janssen ha invece visto una riduzione dell’efficacia al 64%.

Buone notizia giungono anche dalle persone che sono già state positive al virus. In uno studio pubblicato da poco sul New England Journal of Medicine una singola dose di Comirnaty si è dimostrata utile nel produrre anticorpi contro la variante sudafricana e brasiliana.

Quante dosi sono necessarie?

Tutti i vaccini oggi approvati, eccetto quello di Janssen, prevedono due dosi. E’ solo attraverso il ciclo completo che si raggiunge la massima efficacia. Quelli a mRNA con una distanza di almeno 21 giorni dalla prima dose per Pfizer-BioNTech e 28 per Moderna. Intervallo che può essere esteso sino a 42 giorni. Per il vaccino di AstraZeneca, la seconda dose può essere effettuata da 4 a 12 settimane dalla prima.

La vaccinazione dopo quanto tempo inizia a fare effetto?

Dal momento dell’iniezione alla produzione di anticorpi contro la proteina spike passano diversi giorni. Per i vaccini a mRNA la protezione inizia due settimane dopo la prima dose e raggiunge il suo massimo dopo una settimana dalla seconda dose. Per il vaccino a vettore virale di AstraZeneca la protezione inizia da circa 3 settimane dopo la somministrazione della prima dose di Vaxzevria. Protezione che diventa massima a 15 giorni dopo la somministrazione della seconda dose.

Cosa accade se chi è stato positivo a Covid-19 si vaccina?

Per chi ha sviluppato la malattia, indipendentemente dalla gravità dei sintomi sviluppati, il vaccino sarà effettuato in una singola dose, considerata un richiamo in quanto la persona si è gia “immunizzata” venendo in contatto con il virus vero e proprio. La vaccinazione deve però essere eseguita almeno a tre mesi di distanza dall’infezione e preferibilmente entro i sei mesi dalla stessa. Un’indicazione valida per tutte le persone contagiate nel corso della seconda ondata della pandemia ma non per coloro che si sono ammalati tra febbraio e maggio dello scorso anno.





