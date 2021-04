Vaccino in Lombardia, da domani venerdì 2 aprile si parte con Poste per fasce d’età: ecco come prenotarsi

Pubblicità

Da domani venerdì 2 aprile sarà possibile per tutti i lombardi che hanno fra 75 e 79 anni prenotare il vaccino anti-Covid sul portale di Poste Italiane, chiamando il numero verde 800 894 545, oppure andando in uno dei mille uffici postali, scegliendo quello più vicino a casa, o facendosi aiutare da uno dei 4 mila postini lombardi, che avranno a disposizione il dispositivo per fare la richiesta. Inizia la campagna vaccinale di massa dal 12 aprile e i dettagli dell’operazione sono stati spiegati dal consulente della Regione, Guido Bertolaso, assieme all’assessora al Welfare Letizia Moratti e al presidente Attilio Fontana.

Vaccino anti Covid, come prenotare il vaccino anti Covid in Lombardia

Il portale dedicato entra in funzione dalle 8 del mattino e ha un sistema modulare, che prevede la prenotazione, con una procedura rapida della durata di mezzo minuto. Il sito istituzionale è già online oggi (prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it) ma solo da domani sarà possibile fare le prenotazioni per classi di età. E’ stato Bertolaso a spiegare tutto nei dettagli, precisando che la campagna, con la somministrazione della prima dose a tutti i lombardi – anche quelli sotto ai 49 anni d’età – si concluderà nella migliore delle ipotesi il 18 di luglio, se ci saranno i milioni di vaccini previsti per la Lombardia. Oppure, se le dosi subiranno dei ritardi, si andrà al 20 di ottobre, con una dose almeno per ogni lombardo di ogni età. Per gli over 80 si chiude entro l’11 aprile (almeno la prima dose). Sarà Areu a raggiungere le persone che abitando a distanza maggiore di 30-40 km da dove è il centro vaccinale più vicino.

Vaccino in Lombardia, le dosi in arrivo

“Il Governo ha ipotizzato di far arrivare alla Lombardia 65 mila dosi al giorno fino al 30 aprile e dal primo maggio 144 mila dosi, per cui si può arrivare a mille linee vaccinali che somministreranno il siero a 12 persone all’ora dalle 8 alle 20 – ha spiegato Bertolaso -. Nelle stesse strutture poi amplieremo le linee vaccinali. A Malpensa ieri c’erano 12 linee ma sono predisposti box per avere priima 24 linee e poi 36 linee. Alle imprese consentiremo di vaccinare in questi maxi centri nelle linee a loro dedicate, tramite un loro medico competente o strutture sanitarie private che vorranno coinvolgere nella vaccinazione dei loro dipendenti. Nei centri massivi anche postazioni per medici di famiglia e coop di medici di base”.

Vaccino in Lombardia, i tempi della campagna

“Nel week end di Pasqua completiamo prima dose a tutti over 80 lombardi, qualcuno sicuramente rimarrà fuori, ma chiamando il numero verde, chi si è registrato e non ha ricevuto nessuna comunicazione può essere vaccinato entro 11 aprile. Negli ultimi 4 giorni si sono iscritti altri 6 mila over 80 e li stanno inserendo nella programmazione, sono 386 mila dosi previste in questi giorni”, spiega Bertolaso.

Fra il 2 e il 12 aprile si parte con la prenotazione dei 75-79 enni, 450 mila persone. L’obiettivo iniziale è di fare 35 mila dosi di vaccino al giorno e finire entro il 26 aprile. Fino al 12 ci si prenota, dal 13 si vaccina.

Dal 15 aprile si parte con le prenotazioni di 546 mila 70-74 enni. Se si riuscirà a fare 35 mila dosi al giorno si finirà il 12 maggio, ma se saranno arrivate 65 mila dosi, si potrà aumentare le somministrazioni e chiudere la categoria per l’8 maggio. Si parte con le vaccinazioni della classe d’età successiva, il giorno dopo aver concluso quella precedente.

Per il milione e 189 mila persone fra 60-69 anni le prenotazioni sono dal 22 aprile. Se ci sono più dosi (a quel punto dovrebbe essere disponibile anche Johnson) si parte con le vaccinazioni dal 13 maggio per finire il 9 giugno (con 65 mila dosi al giorno) o (se ce ne sono per fare 144mila dosi al giorno) il 18 maggio.

Per la categoria dei 60enni Bertolaso dice: “Dovremmo aver dato a tutti la prima dose entro 8-9 giugno, o avendo più dosi anche il 18 maggio. Così abbatteremmo davvero le ospedalizzazioni e rianimazioni, sul modello Israele”.

Per i 50-59 enni ci si prenota dal 15 maggio per iniziare il 10 giugno a vaccinare e per chiudere il 16 luglio, o 30 aprile (inizio prenotazioni) per iniziare a somministrare il 19 maggio e chiudere entro il 7 giugno.

Rimane la categoria più numerosa, quella degli under 49 (oltre 4 milioni di persone). Bertolaso avverte che a questo punto sono previsioni tutte da verificare: “Si potrebbe iniziare a prenotarsi dal 13 giugno per vaccinare dal 17 luglio per chiudere il 20 ottobre. O in un’ipotesi di avere tanti vaccini si comincia a prenotare dal 14 maggio, per iniziare a vaccinare l’8 giugno e chiudere verso il 18 luglio. Ma stiamo parlando di proiezioni, che dipendono da quante dosi avremo, e che cambieranno nel tempo, a seconda di quel che succederà”.





