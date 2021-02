Vaggio a Livigno: “Anche qui impianti chiusi, ma aperti per gli atleti”

Pubblicità

Pubblicità

Nella conca di Livigno la neve è abbondante. Potrebbe essere un inverno perfetto per gli appassionati di sci, se solo gli impianti potessero accoglierli. I dati ufficiali dell’Azienda di promozione e sviluppo turistico sono impietosi. Nel dicembre del ’19 si erano contate circa 262mila presenze, quelle dello stesso periodo del ’20 sono poco più di 15 mila: il 95% in meno. La presenza di turisti stranieri soggiornanti è passata da quasi 200mila a 4624 unità, tutte concentrate a Natale. Sui pendii gli unici tracciati dove i gatti delle nevi hanno fresato e battuto la neve sono quelli della società “Sitas Livigno”, un’azienda a conduzione familiare gestita da Giovanni Cusini e sua figlia Caterina. “Abbiamo deciso di aprire agli atleti professionisti – racconta Caterina – pur sapendo che avremmo fatto girare gli impianti in perdita. Ma volevamo dare un messaggio di speranza sia ai nostri collaboratori, facendoli lavorare a turno, che ai nostri compaesani. Per un residente, vedere almeno un impianto che funziona, è comunque un piccolo messaggio di ottimismo. Per il prossimo futuro, anche se ci fosse la possibilità di aprire ai turisti, la stagione sarebbe comunque compromessa. Speriamo di poter lavorare, anche poco, ma di finire con gli ultimi mesi dove speriamo almeno di vedere i clienti lombardi”.

di Francesco Doglio

IL LONGFORM “IL GRANDE FREDDO” – La crisi della montagna: viaggio nell’inverno delle Alpi isolate dal virus





Go to Source

Tweet Share Pinterest