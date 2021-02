Valanga nella zona di Sestriere, disperso lo sciatore estremo “Cala” Cimenti con un compagno di scalata

Pubblicità

Pubblicità

Deve compiere 46 anni tra meno di una settimana, il giorno di San Valentino. Carlalberto Cimenti detto “Cala”, vulcanico alpinista e sciatore estremo piemontese, scampato alla morte nel luglio del 2019 sul Gasherbrun VII, in Pakistan , quando il suo compagno di scalata e discesa con gli sci era rimasto gravemente ferito, ora risulta disperso con un altro scialpinista vicino a Sestriere, nel Torinese, dopo un’escursione di scialpinismo con un amico a Cima del Bosco, una montagna che sovrasta la Valle Argentera nel comune di Sauze di Cesana, vicino al confine con la Francia, dove è caduta una valanga.

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio, quando Cala Cimenti, veterano dell’Himalaya, e l’altro scialpinista che era con lui, Patrick Negro, non sono rientrati: si è subito temuto, vista l’abbondanza di neve che caratterizza in questi giorni l’arco alpino, che potessero essere stati travolti da una valanga. I tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese sono stati allertati dai carabinieri di Sestriere che hanno poi trovato le loro auto parcheggiate in valle Argentera.

Nanga Parbat, il torinese Cala Cimenti arriva in vetta. Momenti di paura durante la discesa con gli sci di ALBERTO CUSTODERO 04 Luglio 2019

“Da una prima ricognizione effettuata da valle con il binocolo – ha subito spiegato il Soccorso alpino piemontese – è stato notato un evidente distacco valanghivo al confine tra i comuni di Cesana e Sauze di Cesana”. L’eliambulanza 118 ha così subito portato le squadre in quota per una ricognizione. Il segnale del cellulare di uno degli sciatori è stato localizzato in profondità sotto la valanga che si è staccata nella zona della Cima del Bosco e di Col Chalvet, il grosso canalone che scende verso la Valle Argentera.

Cala Cimenti in cima al Nanga Parbat, cronaca social di una scalata

Quello di oggi, per “Cala” Cimenti, sposato da due anni con l’alpinista Erika Siffredi a cui aveva fatto la proposta di nozze sulle montagne dell’Himalaya, era poco più che un allenamento: negli ultimi anni, infatti, ogni nuova sua spedizione è stata mirata in funzione dell’utilizzo degli sci d’alpinismo. Cimenti è diventato, nel 2015, il primo ed unico italiano ad avere conseguito l’onorificenza Snowleopard, raggiungendo tutte e 5 le montagne più alte (oltre 7000 metri) delle catene montuose del Pamir e del Tien Shan e, discendendole con gli sci. Nell’estate 2013 “Cala” ha raggiunto la vetta del Korzhenevskaya Peak (7.105 metri), del Lenin Peak (7.134) e del Khan Tengri Peak (7.010). Nell ottobre del 2017 ha raggiunto la cima del Dhaulagiri, a quota 8156, scendendo con gli sci da 7000 metri in giù.

Alpinista torinese precipita sul Gasherbrum VII: è grave. L’appello della famiglia: “Il Pakistan si muova” di CRISTINA PALAZZO 21 Luglio 2019

Il nome di Cala Cimenti è però legato soprattutto alla sfortunata spedizione del 2019 sul Gasherbrun VII, in Pakistan, assieme all’alpinista Francesco Cassardo, 30 anni, medico di Rivoli, nel Torinese, che lavora all’ospedale di Pinerolo ed era in Pakistan per dare una mano a medici e infermieri di un ambulatorio locale cui doveva insegnare l’uso di un ecografo e cui aveva portato medicinali. Dopo la missione umanitaria Cassardo e Cimenti hanno deciso di tentare l’impresa in sci dalla vetta himalayana. E durante la discesa si è verificato l’incidente: Cassardo è caduto scivolando per centinaia di metri e procurandosi ferite in varie parti del corpo. Ma è rimasto sempre cosciente.

Cimenti ha dato l’allarme, lo ha soccorso, lo ha messo in sicurezza con una corda poi è tornato al campo base per prendere i sacchi a pelo ed altri generi di conforto ed è risalito da Cassardo per passare con lui la notte. A quella altezza, circa 6300 metri, la temperatura può calare fino a meno 20 gradi. E per tutta la notte Cimenti è rimasto in contatto con la compagna Erika aggiornando ora per ora riguardo le condizioni di Cassardo, poi rimpatriato dopo giorni di appelli e difficoltà burocratiche con il governo pakistano.

Coronavirus, positivo l’alpinista Cala Cimenti: “Il mio obiettivo adesso è scalare questa montagna” di CRISTINA PALAZZO 18 Marzo 2020

Nel marzo scorso, poi, Cimenti ha dovuto sostenere un’altra sfida, questa volta con il coronavirus: “La mia attenzione non è più al chilo o meno che ho preso per poter volare con quella vela o no, – aveva scritto sui social – ma è fissa alle tacchette del termometro, a ogni respiro che non deve essere peggio di quello precedente. E così vado avanti, giorno dopo giorno. Il mio obiettivo ora non è arrivare in cima a una montagna, ma arrivare al giorno dopo nelle stesse condizioni attuali o, magari, anche un pochino meglio”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest