Valanga sul Cimone, un morto sul monte Giovo. Tre persone soccorse sul Cusna

BOLOGNA – Due valanghe si sono staccate a Lago Santo sotto il monte Giovo (comprensorio del Cimone, Appennino modenese) e sul Monte Cusna (nel Reggiano), con entrambe le zone interessate da un vento fortissimo: sul monte Giovo una persona travolta è morta, mentre altre due sono riuscite a liberarsi e sono state poi soccorse dai carabinieri. Le hanno intercettate con le motoslitte e le hanno accompagnate all’ambulatorio presente sulle piste. Della vicenda è stata informata la procura.

Altre tre persone sono invece rimaste coinvolte nella valanga sul monte Cusna, ma sarebbero illese. Il Soccorso alpino, impossibilitato a usare l’elicottero per il maltempo, sta raggiungendo il sito sul Cusna a piedi. “A causa del vento gli elicotteri non riescono ad arrivare in quota – hanno spiegato gli operatori del soccorso alpino – le squadre stanno salendo con gli sci e le pelli di foca. La seggiovia non può essere utilizzata poiché i sistemi di sicurezza impediscono la messa in moto in caso di vento forte. Le operazioni di soccorso procedono, anche se rallentate dalle difficoltà dovute al maltempo”.

