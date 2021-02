Valerio Massimo Manfredi, condizioni ancora gravi ma stabili. Controlli sul palazzo, sotto sequestro l’appartamento di fronte

Pubblicità

Pubblicità

Ha superato la notte, è grave ma stabile, lo scrittore Valerio Massimo Manfredi, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’unità operativa complessa dell’ospedale Misericordia di Grosseto, dopo essere stato trovato privo di sensi nel suo appartamento a Roma assieme alla scrittrice Antonella Prenner.

La donna è ricoverata all’Umberto I di Roma, anche lei in gravi condizioni, mentre il saggista, di 77 anni, dopo essere stato inizialmente trasportato al San Camillo è stato poi spostato in elicottero a Grosseto dove era disponibile una camera iperbarica.

Avvelenato dal monossido in casa: paura per lo scrittore Valerio Massimo Manfredi di Luca Monaco , Clemente Pistilli 11 Febbraio 2021

Vanno avanti intanto rilevamenti dei vigili del fuoco della sezione Nbcr nel palazzo di via dei Vascellari 71, nel quartiere romano di Trastevere, dove Manfredi vive. Sono in corso controlli a tappeto in tutti gli appartamenti del palazzo per scongiurare la presenza di monossido di carbonio nelle intercapedini. L’appartamento accanto a quello di Manfredi è ora sotto sequestro per motivi di sicurezza.





Go to Source

Tweet Share Pinterest