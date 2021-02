Valle d’Aosta, altolà della Consulta alle Regioni: sul Covid decide solo Roma

Pubblicità

ROMA – Una “pandemia globale” come il Covid non ammette “misure differenti da quelle previste dalla normativa statale”. Stavolta è davvero tranchant la decisione della Corte costituzionale in materia di Covid. I 15 giudici – relatore il costituzionalista bolognese Augusto Barbera – confermano la scelta già fatta il 14 gennaio quando, in via cautelare, bloccarono la legge della Valle D’Aosta che consentiva aperture contro il decreto del governo. Fu l’ex premier Giuseppe Conte a rivolgersi alla Consulta che adesso gli dà pienamente ragione.

Una decisione, quella della Corte, che cambia definitivamente la prospettiva dei rapporti tra Stato e Regioni sul Covid. Basta leggere con attenzione il comunicato stampa che anticipa la sentenza. Ecco il passaggio chiave, dove ogni aggettivo ha un peso specifico molto alto: “La Corte ha ritenuto che il legislatore regionale, anche se dotato di autonomia speciale, non può invadere con una sua propria disciplina una materia avente ad oggetto la pandemia da Covid 19, diffusa a livello globale e perciò affidata interamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, a titolo di profilassi internazionale”. Le Regioni, dunque, non possono prendere misure diverse da quelle dello Stato, salvo che non sia lo Stato stesso a prevdere che possano prenderne alcune.

Ogni parola non è lì per caso. Il legislatore regionale “non può invadere” quello di Roma. La pandemia è globale, e pertanto affidata “interamente” alla competenza “esclusiva” dello Stato. A questo punto non servono né dotte disquisizioni di costituzionalisti, né avance regionali per cercare vie di uscita. In una parola, è Roma che decide sul Covid. E decide ogni cosa perché, rispetto a una pandemia globale, il legislatore regionale, “anche se dotato di autonomia speciale”, come nel caso della Valle D’Aosta, deve fare un passo indietro.

Che dovesse finire così era già chiaro il 14 gennaio. Il primo segnale, dalla Consulta, era arrivato già quel giorno quando i 15 giudici avevano sospeso, in via cautelare, la legge della Valle D’Aosta del 9 dicembre che dava via libera a molte attività in netta controtendenza rispetto al decreto dell’ex premier Conte. Netta la motivazione già in quella ordinanza di sospensione: quella legge conteneva due rischi, da una parte per “l’interesse pubblico” e dall’altro per “la salute degli italiani”. Da qui il blocco di una legge che per la Corte ha cercato di sovrapporsi e di annullare le norme nazionali dando il via libera all’apertura di bar, ristoranti e piste da sci. Una legge caldeggiata dal governatore della Valle D’Aosta Erik Lavevaz, a capo di una giunta sostenuta da una maggioranza di progressisti e autonomisti.

Una decisione che il presidente della Consulta Giancarlo Coraggio, nelle prime interviste a Repubblica e a Di Martedì subito dopo la sua elezione il 18 dicembre dell’anno scorso, aveva già preannunciato parlando di “prime e tempestive risposte ai dubbi e alle perplessità dei cittadini” e che, proprio per rapidità, avrebbero bruciato i templi tradizionali della giustizia costituzionale. Tant’è che la sospensione cautelare della legge della Valle d’Aosta era arrivata appena a due settimane dalla presentazione dei ricorsi del governo. “La Corte – aveva detto Coraggio – farà di tutto per intervenire non solo con chiarezza, ma anche con tempestività assoluta e le decisioni saranno prese in un arco di tempo brevissimo”. Lo stesso presidente aveva indicato anche un timing, “le questioni sono arrivate alla fine dell’anno e saranno decise tra febbraio e marzo”. È stato di parola.

Già a metà gennaio la Consulta, motivando la sua decisione, aveva specificato che la materia della profilassi internazionale è riservata alla competenza “esclusiva” dello Stato. Eventuali diversificazioni regionali devono essere adottate “nel quadro di una leale collaborazione tra Stato e Regioni”. Il relatore Barbera scriveva che una legge regionale, come nel caso di quella valdaostana, “sovrapponendosi alla normativa statale, espone di per se stessa al concreto e attuale rischio che il contagio possa accelerare di intensità, per il fatto di consentire misure che possono caratterizzarsi per minor rigore”. Ovviamente se confrontate a quelle prese a palazzo Chigi.

Un’autonomia regionale può esserci, ma nel rigido e lungimirante rispetto delle leggi e delle regole. Tant’è che Barbera scriveva che “le modalità di diffusione del Covid rendono qualunque aggravamento del rischio, anche su base locale, idoneo a compromettere, in modo irreparabile, la salute delle persone e l’interesse pubblico a una gestione unitaria a livello nazionale della pandemia, peraltro non preclusiva di diversificazioni regionali nel quadro di una leale collaborazione”.





