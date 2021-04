Valsusa, i No Tav bloccano l’autostrada Torino-Fresjus, cavo d’acciaio sulla carreggiata: “Fermate il cantiere dell’autoporto”

Pubblicità

Prima la manifestazione pacifica, con circa 1.500 persone. Poi il blitz di circa 30 persone, che hanno bloccato l’autostrada Torino-Bardonecchia all’altezza di San Giorio riempiendo la carreggiata verso il capoluogo piemontese con una barricata di lamiere tronchi e bidoni di plastica che ha interrotto la circolazione. A San Didero, in Valsusa, è tornata a farsi sentire la protesta No Tav, che contestano la costruzione del nuovo autoporto Sitaf. Una giornata di protesta che ha seguito una notte di tensioni e che è stata aperta con un presidio dei sindaci di alcuni paesi valsusini contrari alla realizzazione della stazione per i Tir, che di fatto è il secondo vero cantiere legato alla realizzazione della ferrovia ad alta velocità Torino-Lione.

La barricata sulla A32 subito sgomberata. Traffico interrotto

In tarda serata un gruppo di No Tav composto da una trentina di persone si è staccato dal corteo e ha raggiunto l’autostrada del Frejus, all’altezza del chilometro 27.4. Alcuni manifestanti hanno fissato un cavo d’acciaio ad altezza uomo, con la Polizia che ha sgomberato immediatamente l’autostrada. La società Sitaf sta provvedendo alla rimozione degli ostacoli. Il traffico autostradale è stato momentaneamente sospeso. I manifestanti hanno anche teso un cavo d’acciaio da una parte all’altra della carreggiata.

In migliaia al corteo pacifico: “Fortissima risposta popolare”

Il corteo pacifico è partito dopo le 17 ed è giunto poco prima delle 20 nell’abitato di San Giorio, dopo aver lasciato San Didero e avere attraversato Bruzolo. Secondo gli organizzatori vi hanno preso parte non meno di 3.000 persone. “Una fortissima risposta popolare”, hanno detto, sottolineando che nel presidio No Tav di San Didero allestito da tempo nell’area interessata dal futuro cantiere sono ancora presenti sei attivisti. Il lungo corteo ha seguito un percorso che non lo ha portato a contatto con lo schieramento delle forze dell’ordine.

I sindaci dei paesi all’attacco: “Soldi sprecati”

“Al cantiere dell’autoporto mancano le autorizzazioni”, lo dice il vicesindaco di Bruzolo Mario Larotonda alla manifestazione dei sindaci No Tav organizzata nel salone Polivalente di San Didero. La sua amministrazione ha firmato ieri una delibera di contrarietà al nuovo autoporto che è stata inviata al Presidente del Consiglio, al presidente della Regione, al prefetto di Torino e al sindaco della città metropolitana. “Questo cantiere non ha le autorizzazioni urbanistiche che spetta al comune rilasciare- dice il sindaco di Bruzolo- ma noi quelle autorizzazioni non le abbiamo mai rilasciate”. Un documento simile di contrarietà all’opera è stato approvato una decina di giorni fa anche a San Didero il cui sindaco Sergio Lampo torna a parlare di quello che è accaduto negli ultimi giorni e del progetto. “Vogliono fare un’opera che qui è stata fatta 40 anni fa e poi buttata via” dice Lampo.

La manifestazione dei sindaci con la fascia tricolore sul petto, a cui hanno partecipato centinaia di persone, precedeva la mobilitazione No Tav delle 17, organizzata dopo un’altra notte di tensione. Da ieri, nei terreni alle spalle dell’acciaieria è stato organizzato un campeggio No Tav che durerà fino a domani.

Gli amministratori sono tornati a criticare il blitz con cui è stato aperto il cantiere. Poi la parola è passata ai tecnici No Tav che hanno esposto le criticità di un cantiere grande come 9 campi da calcio e mezzo. I No Tav contestano tra le altre cose i costi, 80 e non 49 milioni di euro contenuti nel progetto di Telt e i metodi per la movimentazione del materiale di scavo che sarà distribuito tra Caprie, Druento e Bruzolo.

La replica di Telt: “Cantiere regolare”

Il progetto del nuovo autoporto di San Didero “è stato approvato dal Cipe e ha tutte le autorizzazioni necessarie per l’avvio dei lavori secondo quanto prevede la normativa”. Lo precisa Telt, la società italo-francese incaricata di realizzare e poi di gestire la Torino-Lione, che replica così alle affermazioni degli amministratori locali della Val Susa. “A ottobre 2020 il Tar aveva anche respinto un’istanza cautelare promossa dal Comune di San Didero – ricorda ancora Telt – sulle aree comunali soggette a uso civico necessarie per la rilocalizzazione dell’autoporto di Susa da parte di Sitaf”.





