Valsusa, i No Tav occupano i binari, bloccato un Tgv diretto a Milano

Anche un Tgv per Milano ha fatto i conti con la nuova protesta dei No Tav. I manifestanti contrari al supertreno in Valsusa hanno ocucpato i binari della linea ferroviaria Torino-Lione, bloccando la circolazione. Come era successo ieri sera, anche stasera alcune decine di manifestanti hanno occupato la massicciata della linea ferroviaria, alla stazione di Bruzolo. Sulla linea in quel momento era in transito un Tgv diretto a Milano che, pochi minuti dopo le 20 è stato costretto a fermarsi con i passeggeri a bordo. Ieri era successa la stessa cosa con un regionale diretto a Torino, bloccato per oltre un’ora. Le Ferrovie non avevano potuto trasferire i pendolari a bordo di bus perché non era stato possibile far arrivare i mezzi sostitutivi per portare i passeggeri a Torino. Lo stesso è accaduto con il treno in arrivo da Parigi. Dopo un’ora di trattativa, i No Tav si sono allontanati. “Andiamo via, ma torneremo”, ha scandito al megafono uno dei manifestanti mentre lasciavano la stazione di San Didero. Attraversati i binari, gli attivisti del movimento dlela Valsusa hanno raggiunto i terreni a ridosso del cantiere. Prima di far ripartire il treno Parigi-Milano sono necessari una serie di controlli sulla linea. Alle 21.10 ha ripreso la marcia verso il capouogo lombardo. Con 80 minuti di ritardo. Nel frattempo al cantiere dell’autoporto di San Didero ci si prepara a un’altra lunga notte, con l’incubo di nuvoi attacchi.





